В районе Западного обхода Краснодара на сутки продлили промывку труб с водой

Трубы водоснабжения в районе Западного обхода планируют промывать до 17 декабря. Ранее жители нескольких улиц сначала жаловались на отключение, а потом на грязную воду

Напомним, 12 декабря у жителей улиц Лесопосадочной, Троицкой, Семеновской, Средней и Крылатской отключили воду. Об этом они написали в телеграм-канал «Туподар — Краснодар» . По словам горожан, восстановить подачу воды им обещали 13 декабря, но чистая вода у них так и не пошла.

14 декабря в мэрии Краснодара сообщили , что воду отключили из-за того, что «Водоканал» оборудовал насосную станцию одним новым насосом. Днем 14 декабря установку второго насоса собирались закончить. После этого там начали промывать трубы и восстановили водоснабжение. Но в дома пустили техническую воду с высоким содержанием хлора.

16 декабря в администрации города сообщили о повторной промывке водопроводных труб. Там уточнили, что результаты анализов первых проб воды, взятых в сетях водоснабжения в районе Западного обхода, показали улучшение показателей. Но СанПину качество воды все еще не соответствует.

В «Водоканале» города рассказали, что промывку нужно продлить еще на сутки. А после — снова взять пробы, которые будут готовить также в течение суток. Если результаты будут соответствовать СанПину, подача питьевой воды возобновится в штатном режиме.

Оказалось, что очисткой труб в районе Западного обхода занимаются с 14 декабря в связи с загрязнением сетей после повреждения водопровода в районе дома на улице Средней, 11/2.