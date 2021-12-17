Промывку труб с водой в районе Западного обхода в Краснодаре продлили до 20 декабря

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалисты краснодарского «Водоканала» промывают трубы в районе Западного обхода с 14 декабря. 17 декабря стало известно, что эти работы продлили еще на три дня

Ранее Юга.ру писали, что с 12 декабря жители частных и многоквартирных домов в районе Западного обхода начали жаловаться на отключение воды.

14 декабря в мэрии города сообщили, что водоснабжение там отключили из-за установки насосов. Завершить работы планировалось в тот же день. После этого там начали промывать трубы. Однако потом горожанам на улицах Крылатской, Полевой, Колосистой, Лесопосадочной, Пасхальной, Цветной, Екатеринодарской и Семеновской вмесо обычной воды дали техническую — с высоким содержанием хлора.

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16 декабря в администрации города рассказали о повторной промывке водопроводных труб. Там уточнили, что качество воды все еще не соответствует СанПину. Дело в том, что вода там оказалась загрязнена из-за повреждения водопровода на улице Средней.

17 декабря в администрации Краснодара предупредили, что промывка труб продлится до 20 декабря.

По словам директора краснодарского «Водоканала» Константина Брылкина, подачу воды планируют возобновить до 22 декабря.

«При соответствии проб санитарно-эпидемиологическим нормам в течение двух суток (после промывки), подачу питьевой воды возобновят в штатном режиме», — сказал Брылкин.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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