В Юбилейном районе Краснодара видели лису. Говорят, они часто там встречаются

Жительница Краснодара рассказала, как встретила лису во время вечерней прогулки по Юбилейному микрорайону. На кадрах видно, что животное ходит прямо по тропинке: девушка отметила, что лис совсем ее не боялся.

В комментариях к посту девушке сообщили, что хозяева ищут лису, которая потерялась в Музыкальном районе. Хозяйка пропавшего питомца тоже прокомментировала запись и уверенно ответила, что это не ее животное.

В Юбилейном микрорайоне часто встречают лис — например, читатели «Типичного Краснодара» каждый месяц сообщают о неожиданных находках.