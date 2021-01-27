В Сочи лиса вышла к людям и угостилась печеньем
В горах Сочи лисица в поисках еды вышла к туристам
26 января в телеграм-канале «Жизнь Сочи» появилось видео, на котором рыжий лис Васька, как окрестили его очевидцы, подбирает печенье, которое ему бросили люди, и с добычей в пасти скрывается во мраке. Это происходило ночью на Роза Пик, на отметке 2,3 тыс. метров над уровнем моря.
«Зима в горах близ Сочи по-настоящему сурова и представляет собой ежегодное испытание для всех животных — и хищников, и травоядных», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.
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Там добавили, что на Кавказе мышевидные грызуны не ложатся в спячку, что создает в холодное время суток кормовую базу для куниц, лис, ласок и горностаев.
Ранее Юга.ру рассказывали, что осенью 2018 года в Кавказском заповеднике лиса украла у туристов посуду.