В Сочи лиса вышла к людям и угостилась печеньем

Краснодарский край

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В горах Сочи лисица в поисках еды вышла к туристам

26 января в телеграм-канале «Жизнь Сочи» появилось видео, на котором рыжий лис Васька, как окрестили его очевидцы, подбирает печенье, которое ему бросили люди, и с добычей в пасти скрывается во мраке. Это происходило ночью на Роза Пик, на отметке 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

«Зима в горах близ Сочи по-настоящему сурова и представляет собой ежегодное испытание для всех животных — и хищников, и травоядных», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

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Там добавили, что на Кавказе мышевидные грызуны не ложатся в спячку, что создает в холодное время суток кормовую базу для куниц, лис, ласок и горностаев.

Ранее Юга.ру рассказывали, что осенью 2018 года в Кавказском заповеднике лиса украла у туристов посуду.

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