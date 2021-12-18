В Краснодарском крае мужчина убил сына во время ссоры

Мужчина жил с женой в станице Васюринской. По версии следствия, сын пьяным пришел к ним в гости. Из-за этого семья поссорилась, и обвиняемый не менее 13 раз ударил молодого человека ножом по разным частям тела, в том числе в область груди.

В пресс-службе Следственного комитета Краснодарского края сообщили, что 15 декабря 59-летний житель Динского района убил своего 22-летнего сына во время ссоры.

После этого мужчина связался с полицией и вызвал скорую. Врачи констатировали смерть.

Полицейские задержали обвиняемого. 17 декабря на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Скоро суд выберет для мужчины меру пресечения — следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Как писали Юга.ру, в суд передали дело мужчины, который убил двух судебных приставов в Сочи. В Темрюкском районе мужчина убил своего знакомого топором, через полтора месяца его задержали. В изоляторе Северского района умер задержанный за неуплату алиментов.