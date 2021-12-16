Ночью 9 декабря в изоляторе временного содержания (ИВС) Северского района скончался 42-летний мужчина.

В пресс-службе МВД Краснодарского края пояснили, что 7 декабря суд заключил под стражу местного жителя за уклонение от выплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ), а через два дня он пожаловался на плохое самочувствие и умер до приезда скорой.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что мужчина несколько раз появлялся на заседаниях суда в нетрезвом виде, а на одно даже не пришел, поэтому суд был вынужден отправить его в изолятор.