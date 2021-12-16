На Кубани в изоляторе умер мужчина, которого задержали за неуплату алиментов
В ИВС в Краснодарском крае умер мужчина, задержанный за отказ выплачивать алименты
Ночью 9 декабря в изоляторе временного содержания (ИВС) Северского района скончался 42-летний мужчина.
В пресс-службе МВД Краснодарского края пояснили, что 7 декабря суд заключил под стражу местного жителя за уклонение от выплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ), а через два дня он пожаловался на плохое самочувствие и умер до приезда скорой.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что мужчина несколько раз появлялся на заседаниях суда в нетрезвом виде, а на одно даже не пришел, поэтому суд был вынужден отправить его в изолятор.
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В МВД и прокуратуре подчеркнули, что нарушений в работе сотрудников правоохранительных органов не выявлено. Смерть связывают с нездоровым образом жизни мужчины. Сейчас проводят проверку, тело отправили на судмедэкспертизу.
Напомним, в ноябре против врача больницы ФСИН возбудили дело из-за смерти «краснодарского каннибала». В начале декабря «Комитет против пыток» опубликовал исследование о пытках на Кубани. Четверо жителей Анапы стали героями фильма Дудя о пытках. ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках в Москве, Чечне и на Северном Кавказе.