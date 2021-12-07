На Кубани мужчина убил своего знакомого топором. Его задержали спустя полтора месяца

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Темрюкском районе следователи задержали мужчину, который в октябре убил знакомого и бросил тело в овраг

В середине октября в Темрюкском районе пропал 27-летний местный житель. 15 ноября о его исчезновении узнали в районном следственном комитете. Как оказалось позже, пропавший мужчина был мертв.

По версии следствия, 16 октября пропавший мужчина на своем автомобиле со знакомым приехали поговорить в район станицы Приазовской. В ходе разговора между ними завязалась ссора. Тогда один из мужчин несколько раз ударил другого топором по голове. Труп он сбросил в овраг. 

После этого мужчина взял телефон убитого и написал сообщение его матери о том, что молодой человек скрывается и скоро вернется. Автомобиль погибшего обвиняемый оставил на одной из улиц Темрюка. 

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Спустя полтора месяца 35-летнего фигуранта задержали. На допросе он во всем признался и показал место убийства и сокрытия тела. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Мужчина находится под стражей. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По уголовному делу проводят необходимые следственные действия.

Следственный комитет смерть Темрюкский район Убийство

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