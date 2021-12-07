На Кубани мужчина убил своего знакомого топором. Его задержали спустя полтора месяца

В Темрюкском районе следователи задержали мужчину, который в октябре убил знакомого и бросил тело в овраг

В середине октября в Темрюкском районе пропал 27-летний местный житель. 15 ноября о его исчезновении узнали в районном следственном комитете. Как оказалось позже, пропавший мужчина был мертв.

По версии следствия, 16 октября пропавший мужчина на своем автомобиле со знакомым приехали поговорить в район станицы Приазовской. В ходе разговора между ними завязалась ссора. Тогда один из мужчин несколько раз ударил другого топором по голове. Труп он сбросил в овраг.

После этого мужчина взял телефон убитого и написал сообщение его матери о том, что молодой человек скрывается и скоро вернется. Автомобиль погибшего обвиняемый оставил на одной из улиц Темрюка.