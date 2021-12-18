В Приморско-Ахтарске ремонтируют дорогу к детским садам

В Приморско-Ахтарске ремонтируют дороги рядом с детскими садами «Солнышко» и «Октябренок»

Четвертый микрорайон считается спальным с многочисленными пятиэтажками и соцобъектами — центральной районной больницей, школой, тремя детскими садами, два из которых расположены на улице Аэрофлотской и вмещают в себя 400 детей.

В пресс-службе администрации района убеждены, что благоустройство общественных пространств улучшит условия жизни воспитанников детсадов, их родителей и жителей близлежащих многоквартирных домов.

Много лет в связи с этим участком дороги родители жаловались на опасности у проезжей части. Автомобилистам было сложно разъехаться по утрам и вечерам из-за узкой дороги.

Сейчас подрядчик завершает расширение дорожного полотна, благоустройство пешеходных зон с плиткой по обе стороны от дороги. Работы ведут на 6 метрах в ширину и более чем 300 метрах в длину — от детского сада № 12 до магазина «Магнит».