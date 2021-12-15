Отрезок улицы Ким в Краснодаре закроют на четыре месяца

Краснодарский край

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  • Улица Ким © Скриншот с сайта google.com/maps
    Улица Ким © Скриншот с сайта google.com/maps

Участок улицы Ким в Краснодаре закроют на ремонт до апреля

В мэрии Краснодара объявили, что в декабре на улице Ким начнется капитальный ремонт. Отремонтировать планируют участок длиной 257 метров от улицы Разина до улицы Малой. До апреля по этому отрезку дороги проехать будет нельзя.

  • Участок улицы Ким от Разина до Малой © Скриншот с сайта google.com/maps, графика Юга.ру
    Участок улицы Ким от Разина до Малой © Скриншот с сайта google.com/maps, графика Юга.ру

Во время ремонта заменят дорожную одежду, обустроят ливневую канализацию, модернизируют тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения, обновят уличное освещение и озеленят улицу.

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В пресс-службе мэрии отметили, что улицу реконструируют за счет нового источника финансирования — облигационного займа.

Напомним, в 2022 году на ремонт и обслуживание дорог в Краснодарском крае планируют потратить 38 млрд рублей. Как писали Юга.ру, в ноябре Андрей Алексеенко раскритиковал ремонт дорог в Краснодаре. Неделю назад в Краснодаре начали ремонт улицы Героя Яцкова.

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Отрезок улицы Ким в Краснодаре закроют на четыре месяца
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