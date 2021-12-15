Отрезок улицы Ким в Краснодаре закроют на четыре месяца
Участок улицы Ким в Краснодаре закроют на ремонт до апреля
В мэрии Краснодара объявили, что в декабре на улице Ким начнется капитальный ремонт. Отремонтировать планируют участок длиной 257 метров от улицы Разина до улицы Малой. До апреля по этому отрезку дороги проехать будет нельзя.
Во время ремонта заменят дорожную одежду, обустроят ливневую канализацию, модернизируют тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения, обновят уличное освещение и озеленят улицу.
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В пресс-службе мэрии отметили, что улицу реконструируют за счет нового источника финансирования — облигационного займа.
Напомним, в 2022 году на ремонт и обслуживание дорог в Краснодарском крае планируют потратить 38 млрд рублей. Как писали Юга.ру, в ноябре Андрей Алексеенко раскритиковал ремонт дорог в Краснодаре. Неделю назад в Краснодаре начали ремонт улицы Героя Яцкова.