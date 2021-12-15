Отрезок улицы Ким в Краснодаре закроют на четыре месяца

Участок улицы Ким в Краснодаре закроют на ремонт до апреля

В мэрии Краснодара объявили, что в декабре на улице Ким начнется капитальный ремонт. Отремонтировать планируют участок длиной 257 метров от улицы Разина до улицы Малой. До апреля по этому отрезку дороги проехать будет нельзя.

Участок улицы Ким от Разина до Малой © Скриншот с сайта google.com/maps, графика Юга.ру

Во время ремонта заменят дорожную одежду, обустроят ливневую канализацию, модернизируют тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения, обновят уличное освещение и озеленят улицу.