В центре Краснодара провалился тротуар

23 августа в Краснодаре на пересечении улицы Одесской и Коммунаров провалилась плитка

Днем 23 августа телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в Краснодаре на перекрестке улиц Одесской и Коммунаров провалилась тротуарная плитка. Как считает автор, рабочие постелили плитку поверх колодца, а крышка сгнила. В паблике подчеркнули, что колодец глубокий.

Уже в 17:30 «Туподар» опубликовал фотографию, на которой видно, что участок с проваленной плиткой перекрыли и начали ремонтировать.