В центре Краснодара провалился тротуар
23 августа в Краснодаре на пересечении улицы Одесской и Коммунаров провалилась плитка
Днем 23 августа телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в Краснодаре на перекрестке улиц Одесской и Коммунаров провалилась тротуарная плитка. Как считает автор, рабочие постелили плитку поверх колодца, а крышка сгнила. В паблике подчеркнули, что колодец глубокий.
Уже в 17:30 «Туподар» опубликовал фотографию, на которой видно, что участок с проваленной плиткой перекрыли и начали ремонтировать.
Напомним, в июле администрация Краснодара сообщила о ремонте проезжей части и тротуаров по улице Красной.
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