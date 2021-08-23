В центре Краснодара провалился тротуар

Краснодарский край

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23 августа в Краснодаре на пересечении улицы Одесской и Коммунаров провалилась плитка

Днем 23 августа телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в Краснодаре на перекрестке улиц Одесской и Коммунаров провалилась тротуарная плитка. Как считает автор, рабочие постелили плитку поверх колодца, а крышка сгнила. В паблике подчеркнули, что колодец глубокий. 

Уже в 17:30 «Туподар» опубликовал фотографию, на которой видно, что участок с проваленной плиткой перекрыли и начали ремонтировать. 

Напомним, в июле администрация Краснодара сообщила о ремонте проезжей части и тротуаров по улице Красной.

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В центре Краснодара провалился тротуар
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