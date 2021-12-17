После шоу Малахова о тимашевском морге СК назначил проверку судмедэкспертиз Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следком Кубани проверит СМЭ края на факты коррупции и возможные связи должностных лиц

Напомним, в конце октября в Тимашевске двое мужчин принесли на носилках тело умершей женщины к зданию администрации. Они сказали, что в морг требовал 7 тыс. рублей, чтобы принять труп. 

Глава района Андрей Палий написал в своем инстаграме, что предприниматель из Красноармейского района, оказывающий ритуальные услуги, привез тело умершей в морг Тимашевского района. Направление подписал местный участковый, чтобы установить причины смерти. В морге отказались принять тело, потребовав, чтобы сам участковый присутствовал при передаче.

Позже выяснилось, что ритуальщик, который привез тело к зданию администрации, не предупредил об этом родственников умершей. Против него возбудили уголовное дело за надругательство над телом и передали его в суд. 

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О случившемся много писали в СМИ, и люди обсуждали это в соцсетях. 15 декабря телеканал «Россия 1» выпустил ток-шоу с Андреем Малаховым о похоронном бизнесе на Кубани. Только после этого в следкоме объявили проверку похоронных бюро по краю.

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю заявил, что необходимо проверить необоснованное присутствие представителей ритуальных агентств на территории отделов бюро, а также возможные коррупционные связи должностных лиц с представителями похоронных частных организаций.

Ход проверки поставили на контроль в главном управлении. 

Следственный комитет смерть Тимашевский район

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