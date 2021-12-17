В Анапе мужчину на лодке унесло в открытое море

Из-за сильного ветра в Анапе мужчину унесло в море

16 декабря в службу спасения Анапы обратился мужчина, которого ветром унесло в открытое море на маленькой надувной лодке.

Спасатели и сотрудники инспекции портового контроля выдвинулись на поиски. Мужчину обнаружили в 3 км от берега и доставили на сушу. Медицинская помощь ему не понадобилась. На кадрах службы спасения видно, как зеленую лодку подтягивают к берегу, спасательного жилета на пострадавшем нет.