В Анапе мужчину на лодке унесло в открытое море

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за сильного ветра в Анапе мужчину унесло в море

16 декабря в службу спасения Анапы обратился мужчина, которого ветром унесло в открытое море на маленькой надувной лодке.

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Спасатели и сотрудники инспекции портового контроля выдвинулись на поиски. Мужчину обнаружили в 3 км от берега и доставили на сушу. Медицинская помощь ему не понадобилась.

На кадрах службы спасения видно, как зеленую лодку подтягивают к берегу, спасательного жилета на пострадавшем нет.

В аккаунте спасателей можно найти информацию и о других похожих случаях: туристов часто уносит в море на надувных лодках, матрасах и катамаранах, особенно летом. Нередко виноваты сами отдыхающие, которые игнорируют погодные запреты и ограничения на использование плавсредств.

Как писали Юга.ру, в октябре сочинец снял на видео, как шторм уносит его кафе.

В Новороссийске из-за взрыва авиабомбы в море пострадали дома, а мэрия отказалась выплачивать компенсации.

Анапа Погода Спасение

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