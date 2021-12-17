В Анапе мужчину на лодке унесло в открытое море
Из-за сильного ветра в Анапе мужчину унесло в море
16 декабря в службу спасения Анапы обратился мужчина, которого ветром унесло в открытое море на маленькой надувной лодке.
Спасатели и сотрудники инспекции портового контроля выдвинулись на поиски. Мужчину обнаружили в 3 км от берега и доставили на сушу. Медицинская помощь ему не понадобилась.
На кадрах службы спасения видно, как зеленую лодку подтягивают к берегу, спасательного жилета на пострадавшем нет.
В аккаунте спасателей можно найти информацию и о других похожих случаях: туристов часто уносит в море на надувных лодках, матрасах и катамаранах, особенно летом. Нередко виноваты сами отдыхающие, которые игнорируют погодные запреты и ограничения на использование плавсредств.
Как писали Юга.ру, в октябре сочинец снял на видео, как шторм уносит его кафе.
В Новороссийске из-за взрыва авиабомбы в море пострадали дома, а мэрия отказалась выплачивать компенсации.