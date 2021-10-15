В Сочи мужчина снял на видео, как шторм уносит в море его кафе

Краснодарский край

Распечатать

В Лазаревском районе 14 октября в море смыло прибрежное кафе

В селе Волконка Лазаревского района 14 октября в море смыло прибрежное кафе. Там вчера бушевал пятибалльный шторм. 

О случившемся в соцсетях рассказал сам владелец. Он успел снять на видео, как его кафе уносит в море и показал, что от него осталось.

Дома, ползущие в бездну:

«Стал я тут недавно счастливым обладателем кафе. Красивое такое было, белоснежное. Не успел я вас пригласить, но ладно, в следующий раз», — говорит мужчина.

На кадрах, которыми он поделился в соцсетях, видно, как небольшую постройку унесло в море, недалеко от берега. Затем её накрыло большой волной и разрушило.

Напомним, непогода в Сочи бушевала на прошлой неделе. Там после сильного ливня затопило дороги и треснула трасса на Мамайском перевале.

Происшествия Сочи

Новости

В Сочи мужчина снял на видео, как шторм уносит в море его кафе
Из краснодарской психбольницы сбежали пациенты с судимостью, а затем уволилась главврач. Рассказываем, что произошло
На выходных жителей Кубани ждут кратковременные дожди и грозы
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Октябрьскую
В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре
В Краснодаре произошел выброс перлита. Это опасно?

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Сегодня, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
Вчера, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
Вчера, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте