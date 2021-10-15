В Сочи мужчина снял на видео, как шторм уносит в море его кафе
В Лазаревском районе 14 октября в море смыло прибрежное кафе
В селе Волконка Лазаревского района 14 октября в море смыло прибрежное кафе. Там вчера бушевал пятибалльный шторм.
О случившемся в соцсетях рассказал сам владелец. Он успел снять на видео, как его кафе уносит в море и показал, что от него осталось.
Дома, ползущие в бездну:
«Стал я тут недавно счастливым обладателем кафе. Красивое такое было, белоснежное. Не успел я вас пригласить, но ладно, в следующий раз», — говорит мужчина.
На кадрах, которыми он поделился в соцсетях, видно, как небольшую постройку унесло в море, недалеко от берега. Затем её накрыло большой волной и разрушило.
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