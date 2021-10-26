В Новороссийске из-за взрыва снаряда пострадали дома. Мэрия города не будет платить компенсацию пострадавшим

Тогда в пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что сотрудники администрации совместно с военно-морской базой обследуют территорию. По итогам проверки примут решение насчет компенсаций жителям пострадавших домов.

Позже стало известно, что прокуратура Новороссийска начала проверку из-за взрыва. В ведомстве выяснят, насколько профессиональными и верными были действия тех, кто обеспечивал и организовывал операцию по обезвреживанию авиабомбы.

24 октября начальник Управления по делам ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев рассказал порталу «Блокнот Новороссийск» подробности неудачной ликвидации снаряда. Бомбу нельзя было транспортировать на другой полигон, поэтому саперы решили обезвредить ее на месте. Специалисты считали, что все как обычно пройдет гладко, но просчитались. Васильев подчеркнул, что если бы военные заранее предупредили о масштабах взрыва, последствий можно было бы избежать.

«В этом нет вины ни администрации города, ни администрации Мысхако тем более, так как подрывом занимались не мы, а военные моряки НВМБ. Никто не ожидал таких последствий, никто не делал этого намеренно, чтобы нанести вред людям или их домам. Если отмотать пленку назад, нужно было оповестить всех жителей, а не только тех, кто в тот момент находился на пляже или в ближайшей гостинице. Однако от моряков такого поручения не было, поэтому мы были уверены, что все под контролем», — прокомментировал Васильев.