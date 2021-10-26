В Новороссийске из-за взрыва снаряда пострадали дома. Мэрия города не будет платить компенсацию пострадавшим
20 октября в море у Новороссийска неправильно ликвидировали авиационную бомбу, из-за чего пострадали дома в округе. Выплатой компенсаций займутся военные
Напомним, 20 октября в Новороссийске из-за ликвидации снаряда повыбивало окна в домах. Также от взрыва пострадали фасады зданий и заборы.
Тогда в пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что сотрудники администрации совместно с военно-морской базой обследуют территорию. По итогам проверки примут решение насчет компенсаций жителям пострадавших домов.
Позже стало известно, что прокуратура Новороссийска начала проверку из-за взрыва. В ведомстве выяснят, насколько профессиональными и верными были действия тех, кто обеспечивал и организовывал операцию по обезвреживанию авиабомбы.
24 октября начальник Управления по делам ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев рассказал порталу «Блокнот Новороссийск» подробности неудачной ликвидации снаряда. Бомбу нельзя было транспортировать на другой полигон, поэтому саперы решили обезвредить ее на месте. Специалисты считали, что все как обычно пройдет гладко, но просчитались. Васильев подчеркнул, что если бы военные заранее предупредили о масштабах взрыва, последствий можно было бы избежать.
«В этом нет вины ни администрации города, ни администрации Мысхако тем более, так как подрывом занимались не мы, а военные моряки НВМБ. Никто не ожидал таких последствий, никто не делал этого намеренно, чтобы нанести вред людям или их домам. Если отмотать пленку назад, нужно было оповестить всех жителей, а не только тех, кто в тот момент находился на пляже или в ближайшей гостинице. Однако от моряков такого поручения не было, поэтому мы были уверены, что все под контролем», — прокомментировал Васильев.
26 октября Юга.ру связались с администрацией города, чтобы узнать об итогах проверки. В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что администрация окажет пострадавшим юридическую помощь, чтобы довести дело до суда. Денежными компенсациями населению займется военно-морская база, которая и провела неудачную ликвидацию снаряда. На момент публикации журналисту редакции не удалось дозвониться в пресс-службу Южного военного округа, чтобы взять комментарий.
Отметим, что в Новороссийске постоянно находят и обезвреживают опасные снаряды. Как писали Юга.ру, в августе в городе ввели режим ЧС из-за торпеды времен Великой Отечественной войны. В марте в Мысхако нашли авиабомбу. Прошлым летом на берегу Новороссийской бухты возле причала обнаружили два боеприпаса.