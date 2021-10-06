В Мурманской области затонуло судно из Геленджика. Погибли двое человек

5 октября в Белом море в Мурманской области затонуло судно из Геленджика. Двое пассажиров погибли, еще двое пропали

5 октября в дежурную часть МЧС по Мурманской области поступило сообщение, что в Белом море в районе поселка Кашкаранцы начало тонуть частное судно «Фаворит». Как сообщили РИА «Новости», спасателям позвонила пассажирка судна. На борту в момент происшествия находились 5 человек.

Прибывшим на место спасателям удалось спасти мужчину и женщину, но пострадавшая скончалась от переохлаждения по пути в больницу. 6 октября обнаружили прибитое к берегу тело пассажира с «Фаворита».

Во время происшествия на море был сильный шторм и ветер, в результате чего пятеро человек оказались за бортом в холодной воде. В итоге 49-летний собственник суда и его 50-летний брат пропали без вести. 47-летняя женщина погибла, а ее 21-летний сын выжил. Найденное тело на берегу Кандалакшского залива принадлежит 50-летнему мужчине.

Спасатели нашли судно — сейчас оно находится на глубине около 10 метров на расстоянии около 1 км от береговой линии. К поиску двух пропавших туристов привлекли вертолет МИ-8 местной поисково-спасательной базы. Спасатели и волонтеры осматривали береговую черту. Работы осложняются сильным штормом и высокой волной. В экстренных службах сообщили журналистам, что шансов найти выживших практически нет.