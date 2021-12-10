Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Рассказываем, каких именно

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Федеральный закон «О полиции». Они наделяют полицейских новыми полномочиями и ограничениями

Согласно документу, полицейские смогут вскрывать квартиры, проникать в жилые дома и на земельные участки для задержания преступников. Раньше это было можно только в случаях, если было необходимо задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В новой редакции полицейские смогут проходить в помещение, если там находится человек без процессуального статуса.

Сотрудники полиции смогут вскрывать машины для спасения людей, предотвращения преступления, изъятия оружия или наркотиков и при проверке сообщения об угрозе теракта. При этом полицейские должны объяснить основания для вскрытия машины. Исключение составляют случаи, когда из-за промедления может пострадать сам полицейский или другой человек. Правоохранители смогут досматривать личные вещи граждан их автомобили не только при подозрении на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и на основании полагать, что человек может «скрывать предметы хищения».

В полномочия полицейских теперь входят полномочия временного оцеплять места совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, где существует опасность для граждан. Полицейский сможет лично осматривать граждан и машины в границах оцепления. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории.

При этом из закона убрали расширение полномочий по применению оружия и норму, которая освобождает от ответственности за действия при исполнении, пишет «Коммерсантъ».