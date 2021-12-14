ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках в Москве, Чечне и на Северном Кавказе

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 887 тыс. евро по делам о пытках в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Москве

ЕСПЧ рассмотрел заявления 11 человек, которых задержали в период с 2009 по 2017 год в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Москве. Их подозревали в преступлениях, связанных с терроризмом. В Европейском суде решили, что показания по этим делам из задержанных выбивали пытками, что нарушает несколько статей Конвенции о защите прав человека. Каждому из заявителей присудили по 52 тыс. рублей компенсации.

Также ЕСПЧ присудил 367 тыс. евро компенсации по 15 заявлениям от родственников пятерых убитых жителей Чечни. Речь идет о внесудебных казнях, о которых писала «Новая Газета». Их убили при задержаниях в декабре 2016 и январе 2017 года, сообщает «Медуза»*.

По данным «Новой Газеты», в то время в Чечне было убито от 27 до 56 человек, но СК отказался возбуждать уголовные дела.