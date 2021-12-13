«Забытая бабушка Римма». «Такие дела» рассказали историю одинокой пенсионерки из Новороссийска
Фонд помощи пожилым людям в Новороссийске заботится о десятках одиноких людей и нуждается в пожертвованиях, чтобы продолжать свою работу
Последние 23 года Римма Михайловна прожила в бараке, который построили больше 100 лет назад как сарай. В Новороссийске есть несколько районов, где такие дома сохранились и до сих пор входят в жилой фонд. Этим летом у Риммы впервые сделали ремонт — благодаря службе соцпомощи пожилым людям «Мы поможем» фонда «Прекрасное далеко».
Историю пенсионерки опубликовал портал «Такие дела».
Когда-то Римму жестоко обманули: в наследство ей досталась двухкомнатная квартира в районе Молзавода, но мошенники выменяли ее на барак без фундамента и с гнилыми стенами, без канализации и с одним двором на четыре дома. После 25 лет работы буфетчицей на судне женщина осталась без помощи государства. Римма рассказала, что во дворе ей не хватило даже куска земли, чтобы посадить фруктовые деревья: соседи распределили все заранее. А после ремонта стали заходить к ней в гости и даже помогать.
Отдельный проект помощи пожилым появился во время пандемии, когда заявок от пенсионеров стало сильно больше. Фонд помогает с мелким ремонтом, привозит обеды, соцработники решают бытовые вопросы, напоминают подопечным вовремя принимать лекарства и просто общаются и с ними.
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«Такие дела» приводят данные Комплексного центра соцобслуживания населения: в Новороссийске проживает 43,6 тыс. человек старше 65 лет, из них 10,5 тыс. получают пенсии ниже прожиточного минимума. Уровень дохода не позволяет оплатить даже базовые социально-бытовые услуги, социальных связей почти нет, у многих не осталось родственников.
«Статистика по таким «невидимым» людям не ведется вообще, они доживают жизнь в чудовищных условиях. Никто почти не знает, что такой уровень жизни вообще у нас есть в России. Тем более у человека, который столько лет отработал на государство. Люди знают, что можно жить без коммуникаций, деревня существовала всегда, и там воду носили, и не было туалета. Но то, что можно быть таким забытым, никто не знает и не может поверить», — рассказала «Таким делам» директор фонда «Прекрасное далеко» Татьяна Замилова.
15 ноября Римма умерла. А «Прекрасное далеко» продолжает помогать десяткам пенсионеров Новороссийска. Для пожилых людей это бесплатно, но на зарплаты сотрудникам нужны деньги — 1 млн 626 тыс. рублей на полгода. Через «Такие дела» и платформу «Нужна помощь» удалось собрать 326 тыс. рублей.
Чтобы поддержать проект, достаточно оформить разовое или ежемесячное пожертвование на любую сумму.