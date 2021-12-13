«Забытая бабушка Римма». «Такие дела» рассказали историю одинокой пенсионерки из Новороссийска

Фонд помощи пожилым людям в Новороссийске заботится о десятках одиноких людей и нуждается в пожертвованиях, чтобы продолжать свою работу

Последние 23 года Римма Михайловна прожила в бараке, который построили больше 100 лет назад как сарай. В Новороссийске есть несколько районов, где такие дома сохранились и до сих пор входят в жилой фонд. Этим летом у Риммы впервые сделали ремонт — благодаря службе соцпомощи пожилым людям «Мы поможем» фонда «Прекрасное далеко». Историю пенсионерки опубликовал портал «Такие дела». Когда-то Римму жестоко обманули: в наследство ей досталась двухкомнатная квартира в районе Молзавода, но мошенники выменяли ее на барак без фундамента и с гнилыми стенами, без канализации и с одним двором на четыре дома. После 25 лет работы буфетчицей на судне женщина осталась без помощи государства. Римма рассказала, что во дворе ей не хватило даже куска земли, чтобы посадить фруктовые деревья: соседи распределили все заранее. А после ремонта стали заходить к ней в гости и даже помогать.

Единственный источник воды на несколько домов © Фото Алины Десятниченко, «Такие дела»

Римма © Фото Алины Десятниченко, «Такие дела»

Дом Риммы © Фото Алины Десятниченко, «Такие дела»

Личные фотографии Риммы склеились от сырости, и их пришлось выбросить © Фото Алины Десятниченко, «Такие дела»

Отдельный проект помощи пожилым появился во время пандемии, когда заявок от пенсионеров стало сильно больше. Фонд помогает с мелким ремонтом, привозит обеды, соцработники решают бытовые вопросы, напоминают подопечным вовремя принимать лекарства и просто общаются и с ними.