В Краснодаре мошенники обманом забирали жилье у одиноких пенсионерок

В прокуратуре 7 апреля рассказала, что одинокой краснодарке через суд вернули дом, который незаконно продали мошенники

Одинокая жительница Краснодара обратилась в прокуратуру Центрального городского округа, когда поняла, что лишилась своего дома. Прокуратура провела проверку и получила копию договора купли-продажи частного дома, в котором было написано, что заявительница продала его в сентябре 2020 года. При этом одинокая женщина не подписывала договор, никогда не видела покупателя, не обращалась в Росреестр с заявлением о передаче дома, не выдавала доверенность на дом и не получала денег за его продажу.

Прокуратура направила в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным и признании права собственности дома за женщиной. Суд признал сделку недействительной. Кроме того, ранее суд уже признавал недействительными договоры купли-продажи квартир двух одиноких пенсионерок. По материалам проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, повлекшее лишение права на жилье). В пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края 7 апреля уточнили порталу Юга.ру, что возраст потерпевших — от 50 до 90 лет. Квартиры находились на улицах Коммунаров и 4-й Линии поймы реки Кубани.

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На Кубани пожилые люди нередко становятся жертвами мошенников. Ранее Юга.ру писали о деле против жительницы Армавира и двух ее дочерей, которые обманом заключали договоры купли-продажи с одинокими людьми, чаще всего через заключение брака.