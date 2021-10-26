Школьник из Новороссийска получил пулю в лицо во время сдачи ГТО

Краснодарский край

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26 октября в прокуратуре рассказали, что 15-летний школьник попал в больницу Новороссийска из-за полученной пули

Школьники сдавали ГТО в специальном тире, который арендовала школа. Во время стрельб пуля отскочила 15-летнему ученику в лицо.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, когда подросток перезаряжал травматическое оружие, оно самопроизвольно выстрелило, а пуля срикошетила от стены ему в лицо.

Мальчика доставили в больницу № 1 и оказали ему помощь. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все детали случившегося.

Ранее Юга.ру рассказывали о случае, который произошел в краснодарской школе. Там двое семиклассников выпрыгнули из окна, чтобы уйти с уроков. Один из них сломал ногу.

Безопасность ГТО Новороссийск Оружие Школьники

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