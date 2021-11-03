Росприроднадзор нашел 134 нарушения в работе фирмы «Агрокомплекс» бывшего губернатора Кубани

«Агрокомплекс» — семейный бизнес Ткачевых, получивший имя Николая Ткачева, отца бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и экс-главы Минсельхоза РФ. Компания появилась в 1993 году, когда объединились комплекс по откорму крупного рогатого скота и комбикормовый завод. После этого «Агрокомплекс» стал разростаться и присоединять к себе краевые заводы и птицефабрики. В 2018 году бывший глава региона вошел в совет директоров компании. В рейтинге Forbes 2019 года указывалось , что фирма владеет землями площадью 649 тыс. га и стоимостью 68,5 млрд рублей.

1 ноября в пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что инспекторы Южного межрегионального управления нашли 134 нарушения в работе «Агрокомплекса» в ходе плановой проверки.

Специалисты установили, что у сельскохозяйственного предприятия нет лицензии на утилизацию куриного помета и навоза крупного рогатого скота, как и нет заключения государственной экологической экспертизы для объектов для обезвреживания отходов.

Инспекторы выявили ряд проблем: нарушаются правила временного накопления отходов производства и потребления, не проводится актуализация учетных данных в программно-техническом обеспечении учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не ведется учет источников выброса загрязняющих веществ, программы производственного экологического контроля разработаны с нарушением требований, а отчеты созданы с искажением. Также не соблюдаются правила эксплуатации газоочистных установок.

Кроме того, инспекторы обнаружили превышение нормативов допустимого выброса загрязняющих веществ в атмосферу, нарушение условий решения о предоставлении пользования водного объекта, отсутствие нормативов для лимитов отходов.

В связи со всеми нарушениями, Росприроднадзор возбудил 5 административных расследований по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).