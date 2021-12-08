В Сочи уберут ветхие деревья по предписанию Росприроднадзора
В администрации Сочи прокомментировали жалобы на якобы незаконную вырубку ветхих деревьев
Как писали Юга.ру, в Сочи решили убрать четыре ветхих пицундских сосны в сквере рядом с концертным залом «Фестивальный» и высадить восемь деревьев на замену. Корни сосен разрушают тротуары, а сами они представляют опасность для людей, так как пострадали от сильного ветра и могут обрушиться.
В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что местные жители отреагировали на новость жалобами о якобы незаконной вырубке деревьев. Представитель отдела охраны окружающей среды и лесопаркового хозяйства Сочи Алексей Жмайло опроверг слухи о незаконности решения.
«Голый», «Красавец», «Старик»:
Жмайло рассказал, что компания «Юниверсити Плаза» убирает деревья не самовольно, а в строгом соответствии с предписанием Росприроднадзора. Он подчеркнул, что администрация будет контролировать все этапы работ.
При этом исполнительный директор «Юниверсити Плаза» Олег Удачин сообщил, что места высадки восьми новых пицундских сосен уже согласовали с администрацией Сочи.
Компания «Юниверсити Плаза» занимается озеленением Сочи при поддержке администрации города. Так, в 2021 году организация высадила более 50 деревьев на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. «Юниверсити Плаза» привлекает специалистов к работам: например, дендрологи определяют места для посадок и отбирают деревья в питомниках, ухаживают за саженцами. В следующем году в городе появится еще минимум 30 пицундских и алеппских сосен.