В Сочи уберут ветхие деревья по предписанию Росприроднадзора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В администрации Сочи прокомментировали жалобы на якобы незаконную вырубку ветхих деревьев

Как писали Юга.ру, в Сочи решили убрать четыре ветхих пицундских сосны в сквере рядом с концертным залом «Фестивальный» и высадить восемь деревьев на замену. Корни сосен разрушают тротуары, а сами они представляют опасность для людей, так как пострадали от сильного ветра и могут обрушиться.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что местные жители отреагировали на новость жалобами о якобы незаконной вырубке деревьев. Представитель отдела охраны окружающей среды и лесопаркового хозяйства Сочи Алексей Жмайло опроверг слухи о незаконности решения.

«Голый», «Красавец», «Старик»:

Жмайло рассказал, что компания «Юниверсити Плаза» убирает деревья не самовольно, а в строгом соответствии с предписанием Росприроднадзора. Он подчеркнул, что администрация будет контролировать все этапы работ. 

При этом исполнительный директор «Юниверсити Плаза» Олег Удачин сообщил, что места высадки восьми новых пицундских сосен уже согласовали с администрацией Сочи.

Компания «Юниверсити Плаза» занимается озеленением Сочи при поддержке администрации города. Так, в 2021 году организация высадила более 50 деревьев на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. «Юниверсити Плаза» привлекает специалистов к работам: например, дендрологи определяют места для посадок и отбирают деревья в питомниках, ухаживают за саженцами. В следующем году в городе появится еще минимум 30 пицундских и алеппских сосен. 

Благоустройство Сочи

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