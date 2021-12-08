В Сочи уберут ветхие деревья по предписанию Росприроднадзора

Как писали Юга.ру, в Сочи решили убрать четыре ветхих пицундских сосны в сквере рядом с концертным залом «Фестивальный» и высадить восемь деревьев на замену. Корни сосен разрушают тротуары, а сами они представляют опасность для людей, так как пострадали от сильного ветра и могут обрушиться.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что местные жители отреагировали на новость жалобами о якобы незаконной вырубке деревьев. Представитель отдела охраны окружающей среды и лесопаркового хозяйства Сочи Алексей Жмайло опроверг слухи о незаконности решения.