В Сочи из-за сильных дождей упала краснокнижная сосна

Дерево стояло на террасах верхней приморской набережной в центре Сочи. Ночью 20 декабря из-за сильного дождя сосна упала. В результате повредились перила ограждений и слой террасы, никто не пострадал.

Напомним, краснокнижные пицундские сосны у зала «Фестивальный» в Сочи посадили в 60-х годах прошлого века на узких участках земли между бетонными террасами. С течением времени корни деревьев стали гнить, это вызвало падение шести деревьев за последние пять лет. В итоге, часть сосен признали аварийной, Роспотребнадзор выдал разрешение на вырубку деревьев. Однако, такое решение в 2019 году не устроило Общественный экологический совет курорта, который рекомендовал сохранить деревья и ухаживать за ними.

Арендатор территории готовит повторные документы в Росприроднадзор на вырубку аварийных сосен.