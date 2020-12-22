В Сочи из-за сильных дождей упала краснокнижная сосна
В Сочи во время непогоды упала 20-метровая пицундская сосна
Дерево стояло на террасах верхней приморской набережной в центре Сочи. Ночью 20 декабря из-за сильного дождя сосна упала. В результате повредились перила ограждений и слой террасы, никто не пострадал.
Напомним, краснокнижные пицундские сосны у зала «Фестивальный» в Сочи посадили в 60-х годах прошлого века на узких участках земли между бетонными террасами. С течением времени корни деревьев стали гнить, это вызвало падение шести деревьев за последние пять лет. В итоге, часть сосен признали аварийной, Роспотребнадзор выдал разрешение на вырубку деревьев. Однако, такое решение в 2019 году не устроило Общественный экологический совет курорта, который рекомендовал сохранить деревья и ухаживать за ними.
Арендатор территории готовит повторные документы в Росприроднадзор на вырубку аварийных сосен.
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