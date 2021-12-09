В Краснодаре откроется 80 елочных базаров. Показываем на карте
Скоро в Краснодаре откроют елочные базары. Узнали, где и за сколько можно купить новогоднее дерево
15 декабря в Краснодаре откроется 80 елочных базаров в разных микрорайонах. Торговые точки будут работать с 8 до 22 часов до 31 декабря.
В пресс-службе администрации города рассказали, сколько в среднем будут стоить новогодние деревья:
- пихты — от 800 рублей за метр;
- ели — от 600 рублей за метр;
- сосны — от 700 рублей за дерево.
Покупатели смогут упаковать дерево в сетку или заказать доставку на дом. В мэрии составили подробную карту базаров.
Напомним, к Новому году в Краснодаре установят девять праздничных елей. На этой неделе в городе заработали ярмарки с новогодними украшениями и елочными игрушками.
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