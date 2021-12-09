В Краснодаре откроется 80 елочных базаров. Показываем на карте

Скоро в Краснодаре откроют елочные базары. Узнали, где и за сколько можно купить новогоднее дерево

15 декабря в Краснодаре откроется 80 елочных базаров в разных микрорайонах. Торговые точки будут работать с 8 до 22 часов до 31 декабря.

В пресс-службе администрации города рассказали, сколько в среднем будут стоить новогодние деревья:

пихты — от 800 рублей за метр;

ели — от 600 рублей за метр;

сосны — от 700 рублей за дерево.

Покупатели смогут упаковать дерево в сетку или заказать доставку на дом. В мэрии составили подробную карту базаров.