В Краснодаре открыли пять новогодних ярмарок
В Краснодаре открылись ярмарки новогодних украшений. Рассказываем, где их найти
Юга.ру узнали, где краснодарцы могут купить новогодние украшения и елочные игрушки. Традиционные зимние ярмарки заработали по адресам:
- пересечение улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
- лица Одесская между улицами Красной и Коммунаров;
- улица Атарбекова, 30;
- улица имени Героя Аверкиева, 2;
- улица Карякина рядом с домами 10 и 18.
На карте ярмарки обазначены красными точками.
Кроме того, 18 декабря на площади перед театром драмы откроется Рождественская ярмарка с сувенирами, подарками и продуктами. Она будет работать с 10 до 23 часов каждый день до конца зимних каникул.
Напомним, Юга.ру посчитали, сколько в Краснодаре стоит приготовить новогодние салаты и сравнили результаты с данными Росстата.
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