В Краснодаре открыли пять новогодних ярмарок

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Краснодаре открылись ярмарки новогодних украшений. Рассказываем, где их найти

Юга.ру узнали, где краснодарцы могут купить новогодние украшения и елочные игрушки. Традиционные зимние ярмарки заработали по адресам:

  • пересечение улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
  • лица Одесская между улицами Красной и Коммунаров;
  • улица Атарбекова, 30;
  • улица имени Героя Аверкиева, 2;
  • улица Карякина рядом с домами 10 и 18.

На карте ярмарки обазначены красными точками.

Кроме того, 18 декабря на площади перед театром драмы откроется Рождественская ярмарка с сувенирами, подарками и продуктами. Она будет работать с 10 до 23 часов каждый день до конца зимних каникул. 

Напомним, Юга.ру посчитали, сколько в Краснодаре стоит приготовить новогодние салаты и сравнили результаты с данными Росстата.

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