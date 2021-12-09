В Краснодаре открыли пять новогодних ярмарок

В Краснодаре открылись ярмарки новогодних украшений. Рассказываем, где их найти

Юга.ру узнали, где краснодарцы могут купить новогодние украшения и елочные игрушки. Традиционные зимние ярмарки заработали по адресам:

Кроме того, 18 декабря на площади перед театром драмы откроется Рождественская ярмарка с сувенирами, подарками и продуктами. Она будет работать с 10 до 23 часов каждый день до конца зимних каникул.

Напомним, Юга.ру посчитали, сколько в Краснодаре стоит приготовить новогодние салаты и сравнили результаты с данными Росстата.