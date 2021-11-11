В Краснодаре к Новому году установят девять праздничных елей. Рассказываем, где они появятся

Мэрия Краснодара в этом году закупит семь искусственных елей, а также новогодние украшения и подсветку к ним. Еще два искусственных дерева остались с прошлого года

Новогодние ели начнут устанавливать в Краснодаре с 1 декабря. Их монтаж займет две недели. Две ели установят на улице Красной — перед зданиями городской и краевой администраций. Также искусственные деревья установят на перекрестке улиц Красных Партизан и Трубилина, напротив здания ЗСК, на аллее 80-летия образования Краснодарского края, в сквере Гатова, напротив кинотеатра «Болгария», в Субботнем сквере и в сквере Пограничников.

С 15 декабря в городе начнут работать елочные базары, где до 31 декабря будут продавать пихты, сосны и ели. Работать они будут с 8:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Расположение базаров можно посмотреть на интерактивной карте.