В Краснодаре к Новому году установят девять праздничных елей. Рассказываем, где они появятся
Мэрия Краснодара в этом году закупит семь искусственных елей, а также новогодние украшения и подсветку к ним. Еще два искусственных дерева остались с прошлого года
Новогодние ели начнут устанавливать в Краснодаре с 1 декабря. Их монтаж займет две недели. Две ели установят на улице Красной — перед зданиями городской и краевой администраций.
Также искусственные деревья установят на перекрестке улиц Красных Партизан и Трубилина, напротив здания ЗСК, на аллее 80-летия образования Краснодарского края, в сквере Гатова, напротив кинотеатра «Болгария», в Субботнем сквере и в сквере Пограничников.
С 15 декабря в городе начнут работать елочные базары, где до 31 декабря будут продавать пихты, сосны и ели. Работать они будут с 8:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Расположение базаров можно посмотреть на интерактивной карте.
Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году мэрия закупила две искусственные новогодние елки за 11,3 млн рублей. При этом сами елки стоили 3 млн 83 тыс. рублей и 3 млн 769 тыс. рублей. Еще около 4,5 млн рублей потратили на игрушки, свет и другое.
Ранее украсить ель перед администрацией города пообещал местный бизнесмен. Расходы на это он оценил в 2 млн рублей. Вот что из этого получилось.
Позже предприниматель рассказал, что за время, пока украшенная елка стояла на площади перед администрацией города, жители и гости успели сломать многие украшения: оторвать банты с коробок, лопнуть надувной шар со снегом и снеговиком. Кроме того, на многие инсталляции пытались залезть и пинали ногами, а многие новогодние шары оказались сломаны.