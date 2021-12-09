В Краснодаре в кино покажут первую часть «Матрицы»
В Краснодарскиом «Киномаксе» с 9 декабря будут показывать первую часть научно-фантастической франшизы сестер Вачовски «Матрица»
Сюжет строится вокруг парня Томаса Андерсона, который ведет двойную жизнь: днем он обычный офисный работник, а ночью хакер по имени Нео. Однажды после определенных событий он узнает, что привычный ему мир — иллюзия, порожденная искусственным интеллектом суперкомпьютера, а сам Томас — избранный с даром подстраивать Матрицу под себя.
В Краснодаре культовую ленту, получившую четыре статуэтки премии «Оскар», можно увидеть кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Галерея».
Кроме того, в краснодарском «Киномаксе» стартовали показы фильма «Заводной апельсин» в честь его 50-летия. Зрители увидят отреставрированную версию (на английском языке с русскими субтитрами), которая создавалась специально к юбилею картины.
Также Юга.ру подготовили обзор фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах с 9 декабря.