В Краснодаре в кино покажут первую часть «Матрицы»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Матрица», реж. Лана и Лили Вачовски, 1999 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Матрица», реж. Лана и Лили Вачовски, 1999 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

В Краснодарскиом «Киномаксе» с 9 декабря будут показывать первую часть научно-фантастической франшизы сестер Вачовски «Матрица»

Сюжет строится вокруг парня Томаса Андерсона, который ведет двойную жизнь: днем он обычный офисный работник, а ночью хакер по имени Нео. Однажды после определенных событий он узнает, что привычный ему мир — иллюзия, порожденная искусственным интеллектом суперкомпьютера, а сам Томас — избранный с даром подстраивать Матрицу под себя.  

В Краснодаре культовую ленту, получившую четыре статуэтки премии «Оскар», можно увидеть кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Галерея».

Кроме того, в краснодарском «Киномаксе» стартовали показы фильма «Заводной апельсин» в честь его 50-летия. Зрители увидят отреставрированную версию (на английском языке с русскими субтитрами), которая создавалась специально к юбилею картины.

Также Юга.ру подготовили обзор фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах с 9 декабря.

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