В Краснодаре в кино покажут фильм «Заводной апельсин» 1971 года

В краснодарском «Киномаксе» 9 декабря стартуют показы фильма «Заводной апельсин» в честь его 50-летия

В прокат скандальный сатирический фильм Стэнли Кубрика («С широко закрытыми глазами», «Сияние», «2001 год: Космическая одиссея») выпускает компания «Иноекино». Зрители увидят отреставрированную версию, которая создавалась специально к юбилею картины.

Фильм, как и первоисточник — одноименный роман-антиутопия Энтони Берджесса, фантазирует на тему свободы воли, контроля государства над человеком и страха общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами. В центре сюжета оказывается лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования. Он попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к противозаконным действиям. Лента получила четыре номинации на премию «Оскар» — фильм, режиссер, адаптированный сценарий, монтаж.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение — 18+. Билеты в продаже.