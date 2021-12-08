В Краснодаре в кино покажут фильм «Заводной апельсин» 1971 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Заводной апельсин», реж. Стенли Кубрик, 1971 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Заводной апельсин», реж. Стенли Кубрик, 1971 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

В краснодарском «Киномаксе» 9 декабря стартуют показы фильма «Заводной апельсин» в честь его 50-летия

В прокат скандальный сатирический фильм Стэнли Кубрика («С широко закрытыми глазами», «Сияние», «2001 год: Космическая одиссея») выпускает компания «Иноекино». Зрители увидят отреставрированную версию, которая создавалась специально к юбилею картины.

Фильм, как и первоисточник — одноименный роман-антиутопия Энтони Берджесса, фантазирует на тему свободы воли, контроля государства над человеком и страха общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами. В центре сюжета оказывается лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования. Он попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к противозаконным действиям. Лента получила четыре номинации на премию «Оскар» — фильм, режиссер, адаптированный сценарий, монтаж.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение — 18+. Билеты в продаже.

Напомним, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, кубанцы старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, либо справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.

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В Краснодаре в кино покажут фильм «Заводной апельсин» 1971 года
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