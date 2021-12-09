Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 9 декабря

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 9 декабря

На экраны вышел новый фильм-мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (12+). Действие происходит в Нью-Йорке конца 1950-х. В центре сюжета — влюбленные парень и девушка из враждующих уличных группировок.

Мелодрама «Спенсер» (16+) рассказывает историю принцессы Дианы, когда ее брак с Чарльзом трещит по швам. Несмотря на то, что все вокруг говорят о предстоящем разводе пары и романах на стороне, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир.

Главный герой отечественной комедии «Честный развод» (16+) — мужчина по имени Гена, которого жена назвала скучным после 25 лет брака и предложила развестись. А ведь ради нее он отказался от мечты стать звездой КВН. Мужчина решает наверстать упущенное и отправляется на юмористический фестиваль в Сочи.

Американский криминальный триллер «Мафия: Смертельная игра» (18+) с Юэном Макгрегором в главной роли. Джованни приходит на ужин к боссу бруклинской мафии, чтобы почтить память своего отца, убитого десять лет назад. В какой-то момент герой начинает подозревать, что его втягивают в игру на выживание.

Российская драма «Море волнуется раз» (16+) режиссера Николая Хомерики рассказывает о влюбленных друг в друга Коле и Саше, которые отправились в старый дом посреди леса, чтобы побыть вдвоем. Девушку начинают мучать ночные кошмары. Однажды герои встречают супружескую пару, живущую по соседству, которая поможет им разобраться в чувствах и отношениях.

Героиня американского хоррора «Женщины в чёрном» (16+) на собственной свадьбе узнает, что семья ее мужа происходит из проклятого рода. Новоиспеченные родственники предвидят, что Санни может выпустить древнее зло. Новобрачным предстоит разорвать родовое проклятье.

Французская комедия «Мажоры на мели» (16+) рассказывает о миллиардере, который решает проучить своих детей и сообщает им, что стал банкротом. Теперь избалованным отпрыскам придется пойти работать и научиться ценить жизнь.

Франко-бельгийский фильм ужасов «Календарь дьявола» (18+) рассказывает о бывшей танцовщице, прикованной к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на день рождения старинный деревянный календарь в виде маленького комода. Оказывается, что в каждом миниатюрном ящике лежит волшебная конфета, исполняющая желания.

Отечественный драматический триллер «Владивосток» (12+) рассказывает о военнослужащем Викторе, который, случайно убив человека, пускается в бега. Он отправляется в город на Дальнем Востоке, чтобы разыскать друга, который может ему помочь покинуть страну и избежать наказания.