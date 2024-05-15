В Сочи собираются возродить высадку яблок, хурмы, груши и сливы

Краснодарский край

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  • Дикая яблоня © Фото Hans Hillewaert, wikipedia.org
    Дикая яблоня © Фото Hans Hillewaert, wikipedia.org

Традиционные черноморские лесосады намерены возродить в 2024 году в Сочи

В рамках экопроекта будут высаживать яблоки, хурму, груши и сливы. Возрождение лесосадов начнется на территории аула Большой Кичмай в Лазаревском районе. Об этом сообщили на официальном портале курорта.

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Как писали Юга.ру, в Сочи благоустроят сквер за 60 млн рублей из курортного сбора. Там планируют обновить тротуары, парковую мебель и освещение. Территорию дополнят новыми растениями и объединят едиными пешеходными зонами с другими общественными пространствами.

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