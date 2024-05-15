В Сочи собираются возродить высадку яблок, хурмы, груши и сливы
Традиционные черноморские лесосады намерены возродить в 2024 году в Сочи
В рамках экопроекта будут высаживать яблоки, хурму, груши и сливы. Возрождение лесосадов начнется на территории аула Большой Кичмай в Лазаревском районе. Об этом сообщили на официальном портале курорта.
Читайте также:
Ранее в Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево. Оно расположилось возле центрального входа со стороны улицы Тюльпанов.
А в Анапе после реконструкции открыли для посещения отреставрированный парк «Ореховая роща».
Как писали Юга.ру, в Сочи благоустроят сквер за 60 млн рублей из курортного сбора. Там планируют обновить тротуары, парковую мебель и освещение. Территорию дополнят новыми растениями и объединят едиными пешеходными зонами с другими общественными пространствами.