В Сочи собираются возродить высадку яблок, хурмы, груши и сливы

Традиционные черноморские лесосады намерены возродить в 2024 году в Сочи

В рамках экопроекта будут высаживать яблоки, хурму, груши и сливы. Возрождение лесосадов начнется на территории аула Большой Кичмай в Лазаревском районе. Об этом сообщили на официальном портале курорта.

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Ранее в Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево. Оно расположилось возле центрального входа со стороны улицы Тюльпанов. А в Анапе после реконструкции открыли для посещения отреставрированный парк «Ореховая роща».