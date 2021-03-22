В Майкопе приговорили к общественным работам активистов за пикеты против отстрела собак

Майкопский городской суд признал двух зоозащитников виновными в организации массового пребывания граждан в общественном месте

16 марта Ирина Адещенко и Андрей Тимченко решили провести одиночные пикеты в центре Майкопа, чтобы выразить несогласие с систематическим отстрелом бездомных животных. Спустя несколько минут после начала пикетов полицейские задержали их, и активисты провели ночь в камере.

17 марта Майкопский городской суд рассмотрел административные дела в отношении зоозащитников и признал их виновными по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Местных жителей приговорили к 30 часам общественных работ.

Другая зоозащитница, Татьяна Лысенко, 21 марта рассказала порталу «Кавказский узел», что в Адыгее нет муниципального приюта. Из-за этого отловленных собак некуда девать и их отстреливают:

«Расстреляли собак, которые жили на территории станции юннатов в Майкопе. Они были на цепи, в будках. Мы хотели их забрать, мини-питомник создали своими силами. Но не успели, собак нашли убитыми прямо на станции».