В Майкопе приговорили к общественным работам активистов за пикеты против отстрела собак
Майкопский городской суд признал двух зоозащитников виновными в организации массового пребывания граждан в общественном месте
16 марта Ирина Адещенко и Андрей Тимченко решили провести одиночные пикеты в центре Майкопа, чтобы выразить несогласие с систематическим отстрелом бездомных животных. Спустя несколько минут после начала пикетов полицейские задержали их, и активисты провели ночь в камере.
17 марта Майкопский городской суд рассмотрел административные дела в отношении зоозащитников и признал их виновными по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Местных жителей приговорили к 30 часам общественных работ.
Другая зоозащитница, Татьяна Лысенко, 21 марта рассказала порталу «Кавказский узел», что в Адыгее нет муниципального приюта. Из-за этого отловленных собак некуда девать и их отстреливают:
«Расстреляли собак, которые жили на территории станции юннатов в Майкопе. Они были на цепи, в будках. Мы хотели их забрать, мини-питомник создали своими силами. Но не успели, собак нашли убитыми прямо на станции».
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По словам Лысенко, она с 2000 года обращается во все инстанции с требованием построить приют в Майкопе. Также 16 марта она подала заявление в УМВД России по Майкопскому району, чтобы сотрудники ведомства провели проверку по факту отстрела собак в столице республики. После этого в администрации района ей сказали, что заключили договор с краснодарским приютом «Краснодог» о передаче десяти собак.
В свою очередь, краснодарская активистка Елена Наседкина сообщила изданию, что ранее в городе был приют, в который можно было направлять животных после отлова:
«Там был муниципальный приют, но его закрыли. Зоозащитники пытались организовать свой, но на них сильно давила администрация. Если на Кубани есть какой-никакой краевой закон о безнадзорных животных, то там [в Адыгее] нет ничего».