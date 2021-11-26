В Краснодаре собаки напали на 11-летнюю девочку

«Спасли зимняя одежда и неравнодушные люди, ребенка отбили. Эта тема поднималась неоднократно, и всё впустую. Своры агрессивных бездомных собак продолжают курсировать во дворах и по улицам района!» — написали в инстаграме.

О случившемся рассказали в инстаграме Восточно-Кругликовского района. По словам автора, стая собак напала на 11-летнюю девочку днем.

В пресс-службе УВД по Краснодару сказали, что по факту случившегося проводится проверка. По ее результатам примут законное процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, зимой 2020 года собака напала на ребенка из Усть-Лабинска. У девочки остались укусы на ноге.