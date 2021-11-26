В Краснодаре собаки напали на 11-летнюю девочку
В районе парка «Краснодар» уличные собаки покусали 11-летнего ребенка
О случившемся рассказали в инстаграме Восточно-Кругликовского района. По словам автора, стая собак напала на 11-летнюю девочку днем.
«Спасли зимняя одежда и неравнодушные люди, ребенка отбили. Эта тема поднималась неоднократно, и всё впустую. Своры агрессивных бездомных собак продолжают курсировать во дворах и по улицам района!» — написали в инстаграме.
В пресс-службе УВД по Краснодару сказали, что по факту случившегося проводится проверка. По ее результатам примут законное процессуальное решение.
Как писали Юга.ру, зимой 2020 года собака напала на ребенка из Усть-Лабинска. У девочки остались укусы на ноге.
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