Президент поблагодарил волонтеров белореченского «ЕвроХима»

Партнерский Краснодарский край

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Владимир Путин поблагодарил волонтеров «ЕвроХим-БМУ» за акцию «МыВместе»

«Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», — отметил президент в письме коллективу.

В честь 20-летнего юбилея компания Андрея Мельниченко запустила социальную программу «20 добрых дел «ЕвроХима». Специалисты и волонтеры инициируют мероприятия во всех регионах присутствия компании — от Краснодарского края до Мурманской области. Добровольцы навещают ветеранов предприятий, участников войны, детей с инвалидностью, передают оборудование и расходные материалы в медицинские учреждения.

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Кроме того, коллектив помогает городам бороться с коронавирусом. В 2020–2021 годах волонтеры «ЕвроХим-БМУ» участвовали в общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»:

  • передали 1 тыс. защитных костюмов и средства индивидуальной защиты (СИЗ) медикам районной больницы Белореченска; 
  • собрали 2 тыс. продуктовых наборов для многодетных белореченских семьей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии;
  • организовали отряды помощи ветеранам предприятия и пенсионерам района;
  • передали в администрацию Белореченского района СИЗ для работников соцсферы (учителей, полиции, отрядов самоконтроля и др.).

Общественная палата признала волонтерское движение «ЕвроХима» одной из лучших социальных практик среди российских компаний. Команда предприятия стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел — 2020», награждена премией Минпромторга РФ.

Белореченский район Волонтеры ЕвроХим Коронавирус

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