Президент поблагодарил волонтеров белореченского «ЕвроХима»

«Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», — отметил президент в письме коллективу.

В честь 20-летнего юбилея компания Андрея Мельниченко запустила социальную программу «20 добрых дел «ЕвроХима». Специалисты и волонтеры инициируют мероприятия во всех регионах присутствия компании — от Краснодарского края до Мурманской области. Добровольцы навещают ветеранов предприятий, участников войны, детей с инвалидностью, передают оборудование и расходные материалы в медицинские учреждения.