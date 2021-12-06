Министр образования Адыгеи стал вице-премьером республики
Депутаты Госсовета-Хасэ проголосовали за нового вице-премьера
Депутаты Госсовета-Хасэ единогласно поддержали кандидатуру бывшего министра образования Адыгеи Анзаура Керашева на пост вице-премьера республики.
Кандидата выдвинул глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он рассказал, что Керашев пришел в политику из сферы образования: был деканом экономического факультета Адыгейского госуниверситета и директором Майкопского гуманитарно-технического колледжа. Прежде чем возглавить региональный минобр, управлял комитетом Госсовета-Хасэ по образованию, науке, СМИ и делам молодежи.
«Это говорит о значительном опыте в важнейших сферах жизни. За время руководства министерством Анзаур Керашев показал себя как настоящий профессионал и компетентный управленец, умеющий работать на результат. Это доказывают и итоги трехлетней реализации национальных проектов. Есть серьезные успехи в улучшении качества образования в республике», — подчеркнул Кумпилов.
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«Проделанная ею работа над социальными вопросами на законодательном уровне усилит взаимодействие ветвей власти республики. Социальный блок сейчас имеет первостепенное значение. Идут серьезные перемены. Мы учимся жить в новых условиях и должны отвечать на запросы населения. Я считаю, что у Анзаура Керашева есть все качества, необходимые для решения новых задач», — подытожил Кумпилов.
Напомним, недавно Кумпилов посетил первый в республике центр цифрового образования «IT-куб». Как писали Юга.ру, за последние три года в Адыгее построили четыре школы, а до 2024 года планируют построить еще пять. По результатам мониторинга образования в 2021 году республика вошла в топ-3 среди южных регионов.