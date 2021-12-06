Министр образования Адыгеи стал вице-премьером республики

Депутаты Госсовета-Хасэ единогласно поддержали кандидатуру бывшего министра образования Адыгеи Анзаура Керашева на пост вице-премьера республики.

Кандидата выдвинул глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он рассказал, что Керашев пришел в политику из сферы образования: был деканом экономического факультета Адыгейского госуниверситета и директором Майкопского гуманитарно-технического колледжа. Прежде чем возглавить региональный минобр, управлял комитетом Госсовета-Хасэ по образованию, науке, СМИ и делам молодежи.

«Это говорит о значительном опыте в важнейших сферах жизни. За время руководства министерством Анзаур Керашев показал себя как настоящий профессионал и компетентный управленец, умеющий работать на результат. Это доказывают и итоги трехлетней реализации национальных проектов. Есть серьезные успехи в улучшении качества образования в республике», — подчеркнул Кумпилов.