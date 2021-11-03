Адыгея вошла в топ-3 субъектов ЮФО по качеству образования

Адыгея

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Адыгея вошла в тройку лидеров ЮФО по результатам мониторинга образования в регионах

Минпросвещения России провело мониторинг региональных систем образования. Республика Адыгея вошла в тройку лучших регионов в Южнов федеральном округе и заняла 29-ю строчку в рейтинге по стране.

«Мы стремимся сформировать в республике современную и эффективную систему образования, которая позволит всесторонне раскрыть таланты и потенциал наших детей. Мониторинг показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кумпилов также рассказал, что благодаря нацпроекту и госпрограммам за последние годы в Адыгее построили 4 новые школы и открыли 39 центров «Точка роста» в селах. В республике действуют детский технопарк «Кванториум» и мобильный «Кванториум», центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Региональный модельный центр. Уделяют внимание и квалификации учителей: в регионе работает Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников, проводят конкурсы профмастерства, привлекают молодых специалистов в школы.

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Для мониторинга эксперты сравнили 55 показателей из трех взаимосвязанных блоков: 

  • «Создание условий для достижения результатов»; 
  • «Достижение образовательных и воспитательных результатов»;
  • организационный блок.

При комплексной оценке учитывали кадровую обеспеченность, использование цифровых технологии, соответствие направлений образования потребностям экономики региона, достижения учащихся и студентов в олимпиадах и профессиональных чемпионатах, распоряжение финансами образовательных организаций и др.

Мурат Кумпилов Образование Рейтинги Школа

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