Адыгея вошла в топ-3 субъектов ЮФО по качеству образования

Минпросвещения России провело мониторинг региональных систем образования. Республика Адыгея вошла в тройку лучших регионов в Южнов федеральном округе и заняла 29-ю строчку в рейтинге по стране.

«Мы стремимся сформировать в республике современную и эффективную систему образования, которая позволит всесторонне раскрыть таланты и потенциал наших детей. Мониторинг показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кумпилов также рассказал, что благодаря нацпроекту и госпрограммам за последние годы в Адыгее построили 4 новые школы и открыли 39 центров «Точка роста» в селах. В республике действуют детский технопарк «Кванториум» и мобильный «Кванториум», центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Региональный модельный центр. Уделяют внимание и квалификации учителей: в регионе работает Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников, проводят конкурсы профмастерства, привлекают молодых специалистов в школы.