В Тахтамукайском районе построят новые образовательные объекты

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил построить новые образовательные учреждения в Тахтамукайском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил с рабочим визитом Тахтамукайский район. В ауле Старобжегокай он побывал в одной из школ и поручил построить в районе новые образовательные учреждения.

Напомним, строительство школ стало одной из тем встречи президента России Владимира Путина с Муратом Кумпиловым. Глава республики рассказал президенту о том, что в Адыгеи последовательно решается проблема с обучением в две смены. За последние три года построили четыре школы. До 2024 года в Адыгее планируется построить пять новых школ.

Так, Кумпилов поручил министерству образования и науки республики уделить особое внимание Тахтамукайскому району, где наиболее высокая плотность населения. Сейчас в районе работают 22 школы, а во вторую смену обучаются 3 тыс. учеников. Ежегодный прирост числа школьников составляет более тысячи человек. Растет потребность в новых образовательных организациях.

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В связи с этим приняли решение построить в ближайшие два года в Тахтамукайском районе четыре новые школы. Как пояснил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев, в поселке Яблоновском построят две новые школы — на 1100 мест каждая. Возведение первого объекта начнется в 2022 году, второго объекта — в 2023 году. В следующем году также начнется строительство еще одной школы на 1100 мест в ауле Новая Адыгея и школы на 250 мест — в Старобжегокае.

«Владимир Путин поставил перед регионами задачу по созданию комфортных условий для обучения детей. Для её выполнения федеральный центр дает нам необходимые инструменты. При поддержке правительства РФ за последние годы в республике реализовали ряд масштабных проектов по развитию системы образования, строительству новых современных школ. Необходимо продолжать эту работу, максимально используя возможности федеральных программ, национальных проектов», — отметил Мурат Кумпилов.

В ходе рабочей поездки глава Адыгеи обсудил с министром образования и науки республики планы по строительству новых объектов, осмотрел действующую школу в Старобжегокае, где сейчас обучается около 200 детей, пообщался со школьниками, педагогами, проверил выполнение санитарных требований, в том числе и в рамках поручений президента РФ по предоставлению бесплатного питания школьникам. Мурат Кумпилов также осмотрел территорию, отведенную под строительство новой школы на 250 мест.

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Кумпилов поручил в кратчайшие сроки провести работу по привязке проектов к местности, подготовить всю необходимую аукционную документацию, чтобы своевременно приступить к строительству объектов:

«Возведение новых объектов образования позволит существенно снизить нагрузку на действующие школы. При этом активное участие республики в национальном проекте «Образование» дает нам концептуальное решение задачи президента страны по переходу на односменный режим работы общеобразовательных учреждений».

Дети Мурат Кумпилов Образование Строительство

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