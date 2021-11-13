В Тахтамукайском районе построят новые образовательные объекты

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил с рабочим визитом Тахтамукайский район. В ауле Старобжегокай он побывал в одной из школ и поручил построить в районе новые образовательные учреждения.

Напомним, строительство школ стало одной из тем встречи президента России Владимира Путина с Муратом Кумпиловым. Глава республики рассказал президенту о том, что в Адыгеи последовательно решается проблема с обучением в две смены. За последние три года построили четыре школы. До 2024 года в Адыгее планируется построить пять новых школ.

Так, Кумпилов поручил министерству образования и науки республики уделить особое внимание Тахтамукайскому району, где наиболее высокая плотность населения. Сейчас в районе работают 22 школы, а во вторую смену обучаются 3 тыс. учеников. Ежегодный прирост числа школьников составляет более тысячи человек. Растет потребность в новых образовательных организациях.