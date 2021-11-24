Глава Адыгеи подарил футбольные мячи школе олимпийского резерва и получил именную футболку

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея
    © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пришел на открытую тренировку республиканской спортшколы олимпийского резерва (СШОР) по футболу

В пресс-службе администрации Республики Адыгея пояснили, что ранее на прямой линии с гражданами юные футболисты пригласили чиновника к себе на занятия. Кумпилов посмотрел тренировочную игру на стадионе «Юность» и пообщался со спортсменами. Там же состоялась встреча с руководителями и тренерами школы — обсуждалось развитие футбола в регионе.

В беседе участвовали председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту Мурат Дагужиев, гендиректор ФК «Дружба» Каплан Хуако, директор ГБУ РА «СШОР по футболу» Рустем Хабаху.

«Футбол в республике входит в число базовых видов спорта и находится в фокусе внимания властей. Надо выстроить последовательную подготовку на всех этапах. За последние годы нам удалось сформировать в республике качественную и доступную спортивную инфраструктуру. Сегодня важно обеспечить максимальный охват детей и юношей физкультурой и спортом, эффективно использовать сформированную базу для тренировок и состязаний», — сказал Кумпилов.

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Хабаху сообщил, что в этом году Российский футбольный союз присвоил школе статус Детского футбольного центра, что открывает новые возможности для совершенствования спортивной подготовки юных футболистов. Сотрудничество с РФС позволит активнее развивать инфраструктуру школы, получать поддержку в кадровом и методическом обеспечении.

В завершение визита Кумпилов передал клубу комплект футбольных мячей, а спортсмены и тренеры школы подарили ему именную футболку с символикой СШОР. На сегодняшней день в ней и ее районных филиалах 20 тренеров обучают более 600 футболистов.

Мурат Кумпилов Футбол Школьники

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