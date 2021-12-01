В центре «IT-куб» в Адыгее прошел открытый урок по интернет-безопасности

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пришел на открытый урок по интернет-безопасности в центр цифрового образования «IT-куб» на базе Адыгейского госуниверситета. В занятии очно участвовали ученики центра, дистанционно — школьники и педагоги со всей республики.

Кумпилов побеседовал с учениками. Их интересуют цифровизация управленческой деятельности, защита персональных данных, борьба с телефонными и интернет-мошенниками.

Образовательный центр «IT-куб» — первый в Адыгее, но в республике действуют и другие инновационные площадки: три технопарка «Кванториум», Республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, центр «Полярис-Адыгея». В сельских школах открываются «точки роста».