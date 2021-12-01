В центре «IT-куб» в Адыгее прошел открытый урок по интернет-безопасности
Глава Адыгеи посетил центр цифрового образования «IT-куб» на базе АГУ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пришел на открытый урок по интернет-безопасности в центр цифрового образования «IT-куб» на базе Адыгейского госуниверситета. В занятии очно участвовали ученики центра, дистанционно — школьники и педагоги со всей республики.
Кумпилов побеседовал с учениками. Их интересуют цифровизация управленческой деятельности, защита персональных данных, борьба с телефонными и интернет-мошенниками.
Образовательный центр «IT-куб» — первый в Адыгее, но в республике действуют и другие инновационные площадки: три технопарка «Кванториум», Республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, центр «Полярис-Адыгея». В сельских школах открываются «точки роста».
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Кумпилов рассказал, что еще один «IT-куб» откроют через год в одной из школ Тахтамукайского района.
«Всё это делается для того, чтобы наши дети развивали полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку «школа-вуз», — отметил Кумпилов.