В центре «IT-куб» в Адыгее прошел открытый урок по интернет-безопасности

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    © Фото пресс-службы главы Адыгеи

Глава Адыгеи посетил центр цифрового образования «IT-куб» на базе АГУ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пришел на открытый урок по интернет-безопасности в центр цифрового образования «IT-куб» на базе Адыгейского госуниверситета. В занятии очно участвовали ученики центра, дистанционно — школьники и педагоги со всей республики.

Кумпилов побеседовал с учениками. Их интересуют цифровизация управленческой деятельности, защита персональных данных, борьба с телефонными и интернет-мошенниками.

Образовательный центр «IT-куб» — первый в Адыгее, но в республике действуют и другие инновационные площадки: три технопарка «Кванториум», Республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, центр «Полярис-Адыгея». В сельских школах открываются «точки роста».

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Кумпилов рассказал, что еще один «IT-куб» откроют через год в одной из школ Тахтамукайского района.

«Всё это делается для того, чтобы наши дети развивали полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку «школа-вуз», — отметил Кумпилов.

Интернет Мурат Кумпилов Технологии Школа Школьники

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