Сын покойницы, чье тело привезли к мэрии Тимашевска, найден мертвым во дворе дома

Местный депутат Виталий Лебедев, дал другое объяснение : умершая — пенсионерка из Калининского района. Её тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, но морг отказался принимать его принимать в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу. Дополнительной причиной отказа был выходной день.

Напомним, в конце октября двое мужчин привезли к зданию администрации Тимашевского района тело покойной пенсионерки. Мужчины жаловались, что тело умершей третьи сутки не принимают в морг. Они сказали, что судебно-медицинская экспертиза требует деньги за транспортировку тела.

Затем выяснилось, что тело женщины к зданию администрации принес ритаульщик. Кроме того, родственников покойной он не предупредил. Известно, что мужчина ведет ритуальный бизнес, с оформлением тела у него возникли сложности, поэтому он со своим помощником устроил акцию перед зданием администрации.

После этого на ритуальщика возбудили уголовное дело за надругательство над телом. 30 ноября прокуратура Тимашевского района направила его в суд.

3 декабря телеграм-канал «KubMash» сообщил, что сына покойной нашли мёртвым. Его обнаружила полиция в хуторе Журавлевки. В посте уточнили, что мужчина лежал около своего автомобиля в нижнем белье и скончался от передозировки веществами. Полиция установила, что насильственных следов смерти нет.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру уточнили, что умершему был 41 год. Его обнаружили во дворе дома.