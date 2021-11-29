Репертуар Краснодарского театра драмы пополнился новым спектаклем

Постановку планировали выпустить еще в 2020 году, но пандемия коронавируса внесла коррективы в творческий процесс. Режиссером и автором инсценировки выступил Владимир Золотарь, который определил жанр как «хроника одного эксперимента».

По словам режиссера, главными сложностями в создании спектакля для него стали в первую очередь необходимость надолго прерывать постановочный процесс и позднее — вести репетиции удаленно. Еще один фактор — популярность и народная любовь к одноименному фильму Владимира Бортко.

«Сравнений, конечно, не избежать. Но хочу отметить, что мы делаем не историю русского интеллигента-диссидента во враждебном ему мире — а именно об этом, на мой взгляд, фильм Бортко. Мне интереснее линия, условно говоря, «неслучившегося Пигмалиона», творца, который оказался неспособен справиться со своим творением», — отметил Золотарь.

В спектакле задействованы Александр Катков, Михаил Дубовский, Руслан Копылов, Злата Соколова, Алексей Мосолов и другие.