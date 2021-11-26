В репертуаре Краснодарского молодежного театра появился новый спектакль

В основе постановки лежит одноименное произведение киргизского писателя Чингиза Айтматова. Режиссером выступил Даниил Безносов, знакомый краснодаркскому зрителю по спектаклям «Гроза», «Ночь любовных помешательств», «Панды», «Человек и джентльмен» и «Звериные истории».

Действие происходит в день поминовения где-то в конце лета. Главная героиня — пожилая женщина Толгонай. Ей некому жаловаться на свою жизнь, поэтому она пришла в поле излить душу и рассказать, с какими жизненными трудностями ей пришлось столкнуться.

В постановке заняты Инга Аничкина, Юлия Макарова, Полина Шипулина, Александр Теханович, Евгений Парафилов, Ян Новиков, Денис Юров и другие. Возрастное ограничение — 16+.