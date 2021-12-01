Губернатор Кубани заявил, что у жителей курортных городов не будут изымать участки из-за изменения их назначения

На прямой линии 1 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что на участках, которые попадают под изменение зоны, можно продолжать жить

Напомним, в Анапе и Геленджике проходят общественные обсуждения генпланов. Жители городов остались недовольны проектами. Проблема заключается в том, что на их земельные участки наложили обременения и в выписках появился пункт 56.1, который изменил назначение земли и ее стоимость.

В Анапе владельцы земли пожаловались, что обременение стоит в выписках 2016 годом. В инстаграме мэрии написали, что внести правки в базу данных задним числом невозможно:

«Программный комплекс Росреестра фиксирует все изменения в автоматическом режиме с точностью до минуты. В выписке о праве собственности, которая выдается при покупке земельного участка, нет данных об обременениях на земельный участок. Для того чтобы увидеть обременения, нужно взять в Ростреестре выписку об объекте недвижимости».