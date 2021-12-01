Губернатор Кубани заявил, что у жителей курортных городов не будут изымать участки из-за изменения их назначения
На прямой линии 1 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что на участках, которые попадают под изменение зоны, можно продолжать жить
Напомним, в Анапе и Геленджике проходят общественные обсуждения генпланов. Жители городов остались недовольны проектами. Проблема заключается в том, что на их земельные участки наложили обременения и в выписках появился пункт 56.1, который изменил назначение земли и ее стоимость.
В Анапе владельцы земли пожаловались, что обременение стоит в выписках 2016 годом. В инстаграме мэрии написали, что внести правки в базу данных задним числом невозможно:
«Программный комплекс Росреестра фиксирует все изменения в автоматическом режиме с точностью до минуты. В выписке о праве собственности, которая выдается при покупке земельного участка, нет данных об обременениях на земельный участок. Для того чтобы увидеть обременения, нужно взять в Ростреестре выписку об объекте недвижимости».
На прямой линии 1 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уверил, что на участках, которые попадают под изменение зоны, можно продолжать жить. По его словам, участки у собственников никто не заберет:
«Мнение жителей важно для развития каждого муниципалитета. Если люди там жили, никто у них ничего не заберет, даже если зона меняется — право собственности защищается».
Кроме того, для развития курортов в крае ввели ограничения на строительство в 500-метровой прибрежной зоне. Это отразят в новых генпланах курортов. Дома, уже построенные в этой зоне, сносить или изымать не будут.