Продажи умных устройств в краснодарских салонах МегаФона выросли на 23%

В 2021 году спрос на товары для умного дома в краснодарской сети МегаФон Ритейл вырос на 23% в натуральном выражении и на 33% — в денежном. Специалисты компании связали интерес к этой категории товаров с растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

На популярность умных устройств повлияла пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить дома. Аналитики МегаФона зафиксировали несколько пиков продаж: с января по март, когда многие россияне работали и учились удаленно, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

«По прогнозам, среднегодовой рост мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составит около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал», — прокомментировал генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Самая большая доля продаж у смарт-колонок с голосовым управлением — 58%. Их все чаще используют как связующее звено для управления умным домом. Несколько лет назад эту роль чаще выполняли смартфоны. Лидер продаж среди колонок — «Яндекс.Станция Мини» (спрос вырос на 38%), за ней следуют «Яндекс.Станция Лайт» (24%) и JBL Link Portable (23%).