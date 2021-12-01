Продажи умных устройств в краснодарских салонах МегаФона выросли на 23%
Спрос на устройства для умного дома вырос во время пандемии
В 2021 году спрос на товары для умного дома в краснодарской сети МегаФон Ритейл вырос на 23% в натуральном выражении и на 33% — в денежном. Специалисты компании связали интерес к этой категории товаров с растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.
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На популярность умных устройств повлияла пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить дома. Аналитики МегаФона зафиксировали несколько пиков продаж: с января по март, когда многие россияне работали и учились удаленно, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.
«По прогнозам, среднегодовой рост мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составит около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал», — прокомментировал генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.
Самая большая доля продаж у смарт-колонок с голосовым управлением — 58%. Их все чаще используют как связующее звено для управления умным домом. Несколько лет назад эту роль чаще выполняли смартфоны. Лидер продаж среди колонок — «Яндекс.Станция Мини» (спрос вырос на 38%), за ней следуют «Яндекс.Станция Лайт» (24%) и JBL Link Portable (23%).
Станет ли Краснодар цифровым городом:
Второй по популярности вид товаров — интеллектуальные системы освещения, их доля от общих продаж составила 14,6%. Спрос вырос в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах.
Тройку самых покупаемых товаров замкнули смарт-розетки для экономии и учета электричества (5,6%). С начала года продажи умных розеток увеличились на 15% в штуках и на 33% в деньгах. Чаще всего россияне выбирали продукцию «Яндекса» — например, лампы «Яндекс YNDX-00010» и розетки «Яндекс YNDX-0007W».
За неполный год средняя цена покупки умных устройств выросла на 8% (до 4417 рублей). Покупатели предпочитают выбирать технику в розничных магазинах — на их долю пришлось 73% продаж против 26% в интернет-магазине МегаФона. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.