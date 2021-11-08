О цифровизации, альтернативных источниках энергии и умных городах — портал Юга.ру поговорил об умных счетчиках, переработке мусора и Таманском портово-индустриальном парке с управляющим директором региона «Центр-Юг» компании Schneider Electric Владимиром Маркиным. Schneider Electric — мировой лидер по цифровым решениям, нацеленным на устойчивое развитие. Компания занимается энергоснабжением и автоматизацией объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Российский Schneider Electric — это более 8 тыс. сотрудников, офисы в 35 городах, пять заводов и два центра инноваций, а также крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр и более 1 млрд евро инвестиций за последние десять лет. Ваш приоритет — цифровизация? — Да, мы считаем что электрификация и цифровизация — залог устойчивого мира в будущем. Конечно, помимо инновационных и цифровых решений мы внедряем и классические типы оборудования, практикуем комплексный подход. Цифровизация тоже бывает разной — это и удаленное управление, и мониторинг, и предиктивная аналитика, которая позволяет заглянуть в будущее и предсказать, что будет происходить с предприятием. Именно цифровизация серьезно сокращает риски, связанные с доступом к стратегически важным предприятиям. Поэтому мы точнее понимаем, что происходит, например, с электростанцией, которая обеспечивает энергией целый регион. Какие южные компании чаще всего становятся вашими клиентами? — Прежде всего это компании из нефтегазовой отрасли, агро- и пищевой промышленности, а также гражданский сектор — ЖКХ, водоканалы, местные энергосети, с которыми мы стараемся улучшить энергообеспечение населения и предприятий. В числе наших клиентов есть и отели. Мы верим в это направление, наша важная цель — работать с внутренним туризмом. Мы хотим давать ему лучшие по эффективности решения, которые создадут достойный сервис отдыхающим. К примеру, Schneider Electric обеспечила надежное электроснабжение канатной дороги и сопутствующих объектов курорта Архыз в Карачаево-Черкесии, который находится под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Особенности объекта — сложный климат с перепадами температур, высотность установки и требования к сейсмостойкости.

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Сейчас особенно важно здравоохранение. Компания разработала и успешно применяет системы управления зданиями, что критично важно для больниц и клинических центров. Schneider Electric — социально ответственная компания: например, мы поддерживаем дома инвалидов, безвозмездно обеспечиваем их оборудованием, предоставляем полезные решения для комфорта и безопасности жильцов. Ваши клиенты работают с альтернативной энергетикой? — Ветроэлектростанции — это хороший пример чистой энергии, и на юге в последнее время их строят очень активно. Мы работаем с рядом компаний, которые запускают ветропарки в Адыгее, Астрахани, Калмыкии. В некоторых странах офисы Schneider Electric максимально сокращают выбросы в атмосферу за счет солнечных батарей, оборудование для которых мы же производим и поставляем.

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Schneider Electric взяла курс на минимизацию выбросов углерода, а в дальнейшем — на полную декарбонизацию. Мы также взяли на себя обязательство в течение десяти лет перевести весь корпоративный транспорт на электромобили. Нам важна и переработка мусора. Мы уже реализовали несколько таких объектов и считаем, что отходы надо не сжигать, а сортировать и повторно использовать. В этом важно начать с себя, и у нас уже есть серьезные инициативы на заводах, где мы минимизируем количество отходов. Например, практически весь пластик и картон перерабатывается. Также при производстве оборудования мы стараемся применять АБС-пластик, который можно практически на 100% использовать снова.

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Расскажите о работе с умными счетчиками электроэнергии. — Schneider Electric предлагает как устройства, которые встраиваются в наши решения, так и устройства, совместимые с оборудованием стороннего производителя. Мы работаем с датчиками тепла, воды и пара, поэтому нам важно создать определенную информационную экосистему для мониторинга и обработки цифровых сигналов. Мы оставляем протоколы открытыми, поскольку заинтересованы в том, чтобы в систему включались любые устройства, способные передавать цифровой сигнал и управляемые удаленно. Эти решения мы запустили уже давно и успешно применяем их и в России, прежде всего на критически важных предприятиях. Хороший образец осознанного подхода — винодельня «Шато де Талю» в Геленджике, построенная с нуля и наполненная технологиями удаленного мониторинга. Сейчас «Шато де Талю» — эталон в своем классе пищевой индустрии по уровню применяемых технологий распределения электроэнергии и решений АСУ ТП нового уровня. Как Краснодару стать умным городом наравне с Осло или Амстердамом? — Можно начать с энергоэффективного освещения, управляемого дистанционно. Также Краснодару нужна информационная среда, объединяющая системы безопасности и данные о движении общественного транспорта. Нужна система управления дорожным движением, которая реагирует на меняющийся трафик, а также система умных счетчиков, передающих информацию в ЖКХ, и так далее.

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Как ваша компания переживает пандемию? — Компания провела ряд мероприятий, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов. Мы минимизировали физические контакты и посещение офисов. Что касается производства, а это пять заводов Schneider Electric в РФ, мы, как производители критически важного оборудования, не могли остановить работу. При этом мы внедрили комплекс мер по снижению рисков. Благодаря пандемии вся страна увидела, насколько важны цифровые инструменты, как они позволяют поддерживать важные предприятия в сложные периоды, каким образом продолжать работать, не теряя контроля и эффективности. Продукты нашей компании востребованы, так как они служат минимизации негативных последствий. И в этом году мы заложили определенный базис, чтобы такие цифровые решения продолжали реализовываться, выводя надежность критически важных систем на новый уровень. Более того, компания много инвестировала в свою экспертизу и сейчас признана самой устойчивой в мире по версии канадского журнала Corporate Knights. Это оценили и в России — Schneider Electric вошла в Совет по устойчивому развитию Минэкономразвития РФ. Как изменились потребности ваших клиентов за последние годы? — Клиенты обратились к тем решениям, которые у нас уже были. Но мы не останавливаемся и в этом году развили ряд новых цифровых продуктов. Мы сейчас переживаем эру «Индустрия 4.0», когда огромное количество оборудования оснащается возможностями цифровой передачи данных и их обработки, что позволяет выявлять те или иные взаимозависимости, проводить анализ и предлагать определенные меры. Компания уже давно взяла курс не только на производство оборудования, но и на умное и эффективное управление электроэнергией.

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