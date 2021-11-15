За год интерес россиян к онлайн-шопингу вырос в 1,5 раза
86% российских интернет-пользователей посетили маркетплейсы в день шопинга — МегаФон
Специалисты МегаФона с помощью инструментов big data проанализировали интерес россиян к Всемирному дню шопинга. 11–12 ноября 86% интернет-пользователей посетило маркетплейсы. В 1,5 раза выросло число посетителей онлайн-магазинов по сравнению с Днем шопинга в 2020 году, мобильный трафик вырос вдвое.
Больше всего покупателей привлек AliExpress — их было на 135% больше, чем в средний день ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом на 74%. Тройку лидеров замкнул «СберМегаМаркет» — 51%.
Одеждой и обувью интересовались 57% российских покупателей, бытовой технике отдали предпочтение 13%, книгам — 6%, детским товарам — 5% пользователей.
Активнее всего покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. Южные регионы России продемонстрировали самый высокий рост интереса к шопингу: в Северо-Кавказском федеральном округе мобильный трафик вырос в 3 раза, в Южном федеральном округе — в 2,5 раза. В Краснодарском крае лидерами по покупкам стали пользователи из Сочи, Геленджика, Новороссийска и Анапы.