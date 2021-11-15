За год интерес россиян к онлайн-шопингу вырос в 1,5 раза

Специалисты МегаФона с помощью инструментов big data проанализировали интерес россиян к Всемирному дню шопинга. 11–12 ноября 86% интернет-пользователей посетило маркетплейсы. В 1,5 раза выросло число посетителей онлайн-магазинов по сравнению с Днем шопинга в 2020 году, мобильный трафик вырос вдвое.

Больше всего покупателей привлек AliExpress — их было на 135% больше, чем в средний день ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом на 74%. Тройку лидеров замкнул «СберМегаМаркет» — 51%.