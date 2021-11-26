На Кубани не будут снимать ограничения в отелях для непривитых туристов

Власти края отказались от идеи разрешить заселение в отели и гостиницы туристов, которые не сделали прививки. Ограничения не касаются детей, переболевших людей и отдыхающих с медотводом

Напомним, в Краснодарском крае до 18 января продлили коронавирусные ограничения. По всему региону действует обязательный масочный режим, попасть в кафе и рестораны можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании или медотводе. Сохранились ограничения и для туристов, при заселении они должны иметь при себе справку о перенесенной болезни или сертификат о прививке.

26 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что вводить послабления для отелей и гостиниц в регионе не планируется. «Пока у нас нет повода отменять требования, и наша позиция остается твердой: в отелях, санаториях и других средствах коллективного размещения могут жить только люди с вакциной», — цитирует губернатора ТАСС.

Также он отметил, что в крае не будут вводить мораторий на курортный сбор, как это делалось в 2020 году. «Эта мера вводилась, чтобы стимулировать спрос, когда мы наблюдали резкое падение туристического потока. Сейчас ситуация резко отличается, и такой необходимости мы не видим», — цитирует губернатора ТАСС.

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Отметим, что в 2020 году бюджет края пополнился на 164 млн рублей благодарю курортному сбору. Средства чиновники пообещали потратить на благоустройство. Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 17 ноября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом перевалили за 700 человек в сутки. По официальной информации пиковые значения фиксировались 20 ноября — 997 человек. Потом динамика на некоторое время стала отрицательной. Новый подъем произошел 24 ноября — 830 человек.