 В Сочи на поврежденном оползнем участке трассы А147 восстановили двустороннее движение

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
    © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

26 ноября рабочие завершили укладку нижнего слоя асфальтобетона на Мамайском перевале, открыв движение по двум полосам

Напомним, в октябре на участке федеральной трассы А147 около поворота к селу Сергей-Поле после сильного дождя и оползня пошел трещинами асфальт. Там организовали реверс, ввели аварийный режим движения и начали ремонт. Однако трещины там продолжили расползаться.

В ноябре в мэрии Сочи сообщили, что дорожное полотно на поврежденном участке восстановлено, к месту стянули тяжелую технику, подготовили необходимый запас материалов для ремонта.

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23 ноября на участке трассы вновь ввели реверс из-за монтажа анкеров. Работы планировалось закончить в конце недели.

26 ноября в пресс-службе Управления федеральных дорог «Черноморье» сообщили о снятии реверсивного движения. Ночью дорожники уложили нижний слой временного асфальтобетонного покрытия на двух полосах и восстановили движение по двум полосам.

«Накануне были отфрезерованы все неровности, дефекты и деформации дорожного полотна, сформированные оползнем и вынуждавшие автомобилистов, особенно во время дождей, сбавлять скорость на пострадавшем участке. Это, в свою очередь, приводило к возникновению значительных заторовых явлений. Выравнивание рельефа дороги фрезерованием и первый этап асфальтирования двух полос пострадавшего участка, который мы завершили сегодня к утру, значительно улучшили пропускную способность на пострадавшем участке», — сказал руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Выравнивающий слой рабочие планируют уложить на участке в ночь на 27 ноября.

  • © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
    © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
  • © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
    © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
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