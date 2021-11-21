На Мамайском перевале восстановили размытое в пятницу дорожное полотно

Более полутора месяцев на Мамайском перевале — 168 километре федеральной автотрассы А-147 — действует аварийный режим движения. Проблемы начались вечером 4 октября, когда в результате обильного дождя асфальт на проезжей части пошел глубокими трещинами.

На магистрали организовали реверсивное движение, подогнали технику и начали ремонт, но трасса продолжила разрушаться и в последующие дни — слишком уж массивный оказался оползень. Поэтому и восстановительные работы потребовались масштабные — с установкой большого количества свай и ростверков.

На поврежденном участке на время этих работ уложили временное покрытие — асфальтовобетонное фрезерованное. Однако после очередного сильного дождя 19 ноября это покрытие тоже пошло трещинами.