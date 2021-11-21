На Мамайском перевале восстановили размытое в пятницу дорожное полотно

Краснодарский край

Распечатать

  • © Пресс-служба администрации Сочи, Sochi.ru
    © Пресс-служба администрации Сочи, Sochi.ru

На федеральной автомагистрали возле Дагомыса восстановили временный асфальт, смытый пятничными ливнями

Читайте также:

Более полутора месяцев на Мамайском перевале — 168 километре федеральной автотрассы А-147 — действует аварийный режим движения. Проблемы начались вечером 4 октября, когда в результате обильного дождя асфальт на проезжей части пошел глубокими трещинами.

На магистрали организовали реверсивное движение, подогнали технику и начали ремонт, но трасса продолжила разрушаться и в последующие дни — слишком уж массивный оказался оползень. Поэтому и восстановительные работы потребовались масштабные — с установкой большого количества свай и ростверков.

На поврежденном участке на время этих работ уложили временное покрытие — асфальтовобетонное фрезерованное. Однако после очередного сильного дождя 19 ноября это покрытие тоже пошло трещинами.

А утром 21 ноября мэрия Сочи отчиталась о том, что дорожное полотно на Мамайском перевале восстановлено. «На место стянута вся необходимая специализированная техника, задействованы специалисты, имеется необходимый запас материалов для выполнения ремонтных работ в круглосуточном режиме. Сейчас движение автомобилей осуществляется в штатном режиме по двум полосам», говорится в сообщении.

Выглядит это так:

А ранее на этой неделе в Сочи пообещали не сносить дома, построенные на нелегально присвоенных землях Национального парка.

Дороги Сочи

Новости

На Мамайском перевале восстановили размытое в пятницу дорожное полотно
Вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд на кубанские СМИ из-за сообщений про его задержание
В хуторе Копанском полиция задержала и выписала протокол участнику шествия против местной свалки
В Краснодаре отремонтировали 157 многоэтажек
На кубанское казачество выделили еще 4,9 млн рублей
Можно ли улететь из аэропортов Кубани? Отвечаем

Лента новостей

Летаем над Гидростроем и считаем, сколько в нем колец
19 ноября, 18:41
Летаем над Гидростроем и считаем, сколько в нем колец
Три истории о беременности и родах в частной клинике Краснодара
18 ноября, 09:33 Партнерский
Три истории о беременности и родах в частной клинике Краснодара
Мэрия Геленджика спросила, на что потратить курортный сбор
19 ноября, 13:59
Мэрия Геленджика спросила, на что потратить курортный сбор
В инстаграме ответили: «На борьбу с генпланом и приют для животных»

Реклама на сайте