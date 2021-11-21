На Мамайском перевале восстановили размытое в пятницу дорожное полотно
На федеральной автомагистрали возле Дагомыса восстановили временный асфальт, смытый пятничными ливнями
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Более полутора месяцев на Мамайском перевале — 168 километре федеральной автотрассы А-147 — действует аварийный режим движения. Проблемы начались вечером 4 октября, когда в результате обильного дождя асфальт на проезжей части пошел глубокими трещинами.
На магистрали организовали реверсивное движение, подогнали технику и начали ремонт, но трасса продолжила разрушаться и в последующие дни — слишком уж массивный оказался оползень. Поэтому и восстановительные работы потребовались масштабные — с установкой большого количества свай и ростверков.
На поврежденном участке на время этих работ уложили временное покрытие — асфальтовобетонное фрезерованное. Однако после очередного сильного дождя 19 ноября это покрытие тоже пошло трещинами.
А утром 21 ноября мэрия Сочи отчиталась о том, что дорожное полотно на Мамайском перевале восстановлено. «На место стянута вся необходимая специализированная техника, задействованы специалисты, имеется необходимый запас материалов для выполнения ремонтных работ в круглосуточном режиме. Сейчас движение автомобилей осуществляется в штатном режиме по двум полосам», говорится в сообщении.
Выглядит это так:
А ранее на этой неделе в Сочи пообещали не сносить дома, построенные на нелегально присвоенных землях Национального парка.