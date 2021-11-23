На трассе А147 в районе Сочи введут реверсивное движение

Ввод реверсивного движения на трассе связан с ремонтом. Из-за повреждения дороги оползнем там проведут монтаж анкеров.

Работы продлятся неделю, после чего реверс будет снят. Затем его снова введут с 10 по 20 декабря. За эти дни работы планируют полностью завершить, сообщили в пресс-службе Управления федеральных дорог «Черноморье».

Реверсивное движение введут с 19:00 23 ноября. На участке будет работать автоматический светофор, а также там разместят технические средства управления дорожным движением.

Водителей просят проявить терпение и при планировании поездок учитывать фактор возможных затруднений движения.