На трассе А147 в районе Сочи введут реверсивное движение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 23 ноября на трассе А147 в Лазаревском районе Сочи введут реверсивное движение

Ввод реверсивного движения на трассе связан с ремонтом. Из-за повреждения дороги оползнем там проведут монтаж анкеров.

Работы продлятся неделю, после чего реверс будет снят. Затем его снова введут с 10 по 20 декабря. За эти дни работы планируют полностью завершить, сообщили в пресс-службе Управления федеральных дорог «Черноморье».

Реверсивное движение введут с 19:00 23 ноября. На участке будет работать автоматический светофор, а также там разместят технические средства управления дорожным движением.

Водителей просят проявить терпение и при планировании поездок учитывать фактор возможных затруднений движения.

Дороги Ремонт дорог Сочи

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На трассе А147 в районе Сочи введут реверсивное движение
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