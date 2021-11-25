«Отряды Путина» предложили сделать Краснодар новой столицей России

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео канала «Отряды Путина» на youtube.com
    © Кадр из видео канала «Отряды Путина» на youtube.com

Активистки из «Отрядов Путина» предложили сделать Краснодар российской столицей на 10 лет

«Отряды Путина» — это объединение руководителей краснодарского общественного фонда «Социальная справедливость» бывший политик Марат Динаев и его дочь Фатима. Планировалась, что организация будет помогать пожилым, но затем переквалифицировалась в поддержку малоимущим семьям. Подробнее про отряды можно прочитать прочесть в материале, который по просьбе издания Meduza (Минюст признал СМИ иноагентом) подготовил бывший издатель портала Юга.ру Артем Беседин.

В 2018 году «Отряды Путина» ликвидировали. Но в декабре того же года они сообщили, что снова продолжают свою деятельность. 

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24 ноября 2021 года на их ютуб-канале снова вышло новое видео. На этот раз кубанские пенсионерки сняли видео на фоне краевой администрации и предложили менять столицу России каждые 10 лет. Они сказали, что первым должен стать Краснодар.

«Он [Краснодар] имеет полнейшее право! С нашим Сочи, курортами мирового значения! Едут все к нам! Так что первой столицей будет кубанский Краснодар! И так будет каждые 10 лет! Так мы выровняем все районы, города и края в стране», — сказали пенсионерки.

По мнению активисток, нельзя, чтобы столицей страны была только Москва. Они считают, что другие города должны процветать наравне с нынешней столицей, потому что все привилегии достаются москвичам.

«Резиденцию Путина надо перенести. Если утвердим Краснодар, то его резиденцию сделаем здесь. Он любит наш край и часто бывает здесь!», — добавили активистки.

Краснодар Отряды Путина

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«Отряды Путина» предложили сделать Краснодар новой столицей России
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